Исследование Тартуского университета: сейчас в Эстонии 1400 зараженных коронавирусом

В течение недели на основе случайной выборки по всей Эстонии протестировали и опросили 2007 совершеннолетних жителей, среди которых были выявлены трое зараженных Covid-19. На основании полученных результатов можно сделать обобщенный вывод, что по некоторым оценкам сейчас в стране около 1400 совершеннолетних жителей с Covid-19, а распространение вируса хорошо взято под контроль.

«С точки зрения количества анализов на коронавирус Эстония до сих пор была примером. Мониторинговое исследование дает нам еще большую возможность посмотреть масштабность распространения во всей стране, и отследить влияние смягчения ограничений в ближайшие недели и месяцы. Поскольку вирус очень заразный, то мониторинг его распространения при отмене всех ограничений и использовании мер предосторожности играет ключевую роль», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

«Результаты исследований дадут уверенность в том, что сейчас заражаемость в Эстонии маленькая и смягчение ограничений обосновано. Следующие этапы своего исследования мы планируем так, чтобы мы смогли оценить влияние смягчения ограничений на протяжении длительного периода. Это важно, чтобы мы могли как можно раньше определить возникновение второй волны вспышки заболеваемости», - сказала профессор Тартуского университета Руть Калда.