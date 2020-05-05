Начиная с 11 мая Elron уплотняет расписание поездов

В связи с увеличением количества пассажиров в поездах компании Elron, с 11 мая начнет действовать более плотное расписание. Отправления будут добавлены практически на всех направлениях, сообщило железнодорожное предприятие.
"Несмотря на то, что ограничения на передвижение продолжают действовать, в настоящее время мы уже наблюдаем некоторое увеличение движения по сравнению, например, с началом апреля. В связи с этим мы также решили не дожидаться окончания режима чрезвычайного положения, и наше расписание движения поездов станет более плотным уже с 11 мая", - сказал руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго.
Он отметил, что наибольшее количество пассажиров в поездах наблюдается в окрестностях Таллинна, в связи с чем в настоящее время Elron уплотняет графики движения поездов прежде всего именно в данных примыкающих к столице областях по всем направлениям.
"К сожалению, ввести в действие полноценное расписание пока еще невозможно – у нас просто не хватит для этого средств, так как сейчас количество пассажиров в поездах примерно на 75% меньше обычного", – признал Конго.
На некоторых отрезках, где вследствие ремонтных работ в настоящее время используются заменяющие автобусы, текущее расписание по большей части будет продолжать действовать. Как правило, пассажиры не хотят пересаживаться в автобусы, в связи с чем количество пассажиров в таких поездах особо не выросло, отмечает Elron.
"Мы по-прежнему рекомендуем покупать билеты на поезда заранее в интернете, и мы также просим всех таллиннцев и пользователей льгот других самоуправлений регистрировать каждую поездку в билетном автомате".
Ознакомиться с расписаниями можно на сайте Elron, и вскоре соответствующая информация будет размещена и на платформах ожидания. Информацию о движении поездов можно также бесплатно получить по номеру круглосуточного информационного телефона 616 0245.