Начиная с 11 мая Elron уплотняет расписание поездов

"Несмотря на то, что ограничения на передвижение продолжают действовать, в настоящее время мы уже наблюдаем некоторое увеличение движения по сравнению, например, с началом апреля. В связи с этим мы также решили не дожидаться окончания режима чрезвычайного положения, и наше расписание движения поездов станет более плотным уже с 11 мая", - сказал руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Он отметил, что наибольшее количество пассажиров в поездах наблюдается в окрестностях Таллинна, в связи с чем в настоящее время Elron уплотняет графики движения поездов прежде всего именно в данных примыкающих к столице областях по всем направлениям.

"К сожалению, ввести в действие полноценное расписание пока еще невозможно – у нас просто не хватит для этого средств, так как сейчас количество пассажиров в поездах примерно на 75% меньше обычного", – признал Конго.

На некоторых отрезках, где вследствие ремонтных работ в настоящее время используются заменяющие автобусы, текущее расписание по большей части будет продолжать действовать. Как правило, пассажиры не хотят пересаживаться в автобусы, в связи с чем количество пассажиров в таких поездах особо не выросло, отмечает Elron.

"Мы по-прежнему рекомендуем покупать билеты на поезда заранее в интернете, и мы также просим всех таллиннцев и пользователей льгот других самоуправлений регистрировать каждую поездку в билетном автомате".