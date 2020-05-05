Решено! Торговые центры откроются 11 мая

«В розничной торговле работают более 50 тысяч людей, и закрытие торговых центров явно повлияло на большую часть из них, - сказал Аас. – Смягчение ограничения поможет обеспечить доходы работников торговых центров и связанных с их обслуживанием сфер деятельности, например, оптовую торговлю, обслуживание и транспорт. Надеемся, что этим мы сможем снизить и волну сокращений». Кроме того, по оценке министра, это улучшит и доступность определенных услуг, которые не являются жизненно важными, но являются частью повседневной жизни, например, ремонт обуви и часов, зоомагазины и салоны красоты.

По словам руководителя Союза торговцев Неле Пейл, решение правительства можно только приветствовать, поскольку для работающих в центрах магазинов открытые дает возможность выжить: «По некоторым оценкам, 40 процентов торговли ведется в торговых центрах и это влияет почти на 20 000 работников. Для того чтобы обеспечить своих работников работой и зарплатой, а также вывести ликвидные средства для продолжения деятельности, в открывающихся в торговых центрах магазинах придется выполнять те же меры безопасности, которые сейчас выполняются в открытых магазинах».

И Таави Аас подчеркнул, что при смягчении ограничений важно ответственное поведение как торговцев, так и людей, чтобы предотвратить значительное увеличение зараженных: «Важно, чтобы поход в торговые центы был безопасен при их открытии. По возможности следует посещать центры в одиночку, и заранее дома продумать свои покупки».

Начиная с 11 мая, в торговых центрах разрешено открыть все магазины и пункты обслуживания, а также рестораны и точки питания (в том числе для употребления на месте), в то же время будет действовать ограничение, согласно которому потребление пищи на месте должно заканчиваться самое позднее в 22 часа, чтобы исключить вечернее скопление народа. Находящиеся в торговых центрах места проведения досуга для детей и взрослых (кино, казино, боулинг, игровые комнаты и так далее) по-прежнему останутся закрыты.

После открытия в торговых центрах и магазинах нужно соблюдать правило 2+2. Посетителям настоятельно советуют носить в магазинах маску, или закрывать нос и рот. В магазинах нужно обеспечить наличие дезинфицирующих средств, а помещения нужно тщательно проветривать и дезинфицировать. Посетители и работники с симптомами болезни должны оставаться дома. Торговцам настоятельно советуют проводить кампании в э-магазинах и не проводить презентации продукции.