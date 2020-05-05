В Эстонии могут восстановить возможность подачи совместной декларации о доходах супругов

В Рийгикогу во вторник прошло первое чтение поправки к Закону о подоходном налоге, в соответствии с которой в Эстонии может быть восстановлена возможность супругам подавать совместную декларацию о доходах.
Парламентская фракция оппозиционной Партии реформ в феврале внесла в производство Рийгикогу законопроект, по которому законным супругам предлагается вернуть право подавать совместную налоговую декларацию.
По оценке реформистов, изменение положительно скажется на супружеских парах, где только один из супругов получает доход. Это в основном многодетные семьи, а также молодые семьи, где один из родителей находится дома с детьми, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Возможность подачи совместной налоговой декларации супругами была упразднена в 2017 году.
Идея совместной налоговой декларации вытекает из действующего Закона о семье, а также из логики совместного ведения супругами хозяйства и наличия общего имущества.