В ВОЗ обеспокоены решением Минска провести военный парад на 9 мая

"Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период эпидемии. Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19", - сказал Бердыклычев, которого цитирует агентство Белапан.

Бердыклычев напомнил, что усиление мер физического дистанцирования, в частности перенос или отмена массовых спортивных, культурных, политических и религиозных мероприятий, является одной из основных рекомендаций по итогам работы миссии ВОЗ 8-11 апреля.

"Скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между людьми в 1,5-2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии", - сказал Бердыклычев. В то же время он подчеркнул, что решение относительно выполнения рекомендаций ВОЗ является прерогативой правительства страны.

Как сообщалось, в Белоруссии на 4 мая зарегистрировано почти 17,5 тыс. человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за последние 10 дней составил более 8 тыс. человек. Как ожидают в Минске, пик эпидемии COVID-19 в Белоруссии придется на 20-е числа мая.

Президент Александр Лукашенко считает, что массовые мероприятия и военный парад ко Дню Победы не ухудшат эпидемиологическую ситуацию в стране.

"У нас нет оснований отменить парад Победы. Убежден, это никак не повлияет на здоровье наших людей", - сказал Лукашенко в ходе переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном в формате видеоконференции в понедельник.

"Мы изучали много вариантов. Но я пришел после изучения всей информации к такому выводу, что мы не можем отменить ни одно из этих мероприятий. Мы ни одного мероприятия не отменяем. Но, естественно, с учетом обстановки очень строго подходим к проведению этих мероприятий", - продолжил Лукашенко.

"Никого туда не тащим и не загоняем. Я уверен, что и без того, чтобы настоятельно туда приглашать, людей будет много", - считает он.