Амбициозная центристка стала старейшиной Валга: почему она отказалась от рабочего автомобиля и какую роль в ее карьере сыграл отец?

- Этим, конечно же, необходимо заниматься. Необходимо стать ближе к народу. В широком смысле. Например, проводить опросы, чтобы власть была ближе к народу. После кризиса, когда все нормализуется, мы само собой ждем жителей. И мы постараемся наладить связь еще лучше.

- В конце февраля я стала свидетельницей того, как ты впервые показала свои амбиции. Тогда темой заседания стало полное закрытие деятельности местного баскетбольного клуба и его финансовые дела. И ты оживилась. Ты даже с речью выступила.

- Да, да, да.

- Что тебя на том собрании так взволновало?

- То, что на выделение поддержки не было оформлено заявок. Баскетбольному клубу планировалось выделить деньги без согласия волостного собрания. И в этот раз отличным было то, что состав собрания поменялся. Люди уже не знали, кто руководит клубом. С одной стороны, люди спросят, почему волость не выделила деньги, чтобы выплатить зарплаты. Но у меня больше не было веры в то, что если мы выделим эти деньги, то они пойдут на выплату зарплат игрокам. Я боялась, что в этот раз деньги уйдут не спортсменам.

- Тогда за пультом во время своей речи ты была действительно зла.

- Да, иногда и такое случается. Я не всегда позитивная.

- Могло ли это тебя тогда подтолкнуть?

- Да, такого рода случаи всегда подталкивают тебя к чему-либо. Я думаю, что тот случай был таким же.

Автомобиль раздора

- Когда ты вступила в должность, то отдала предназначенный для старейшины автомобиль?

- Отдала.

- Обратно в фирму?

- Да, именно.

- А зачем? Твои оппоненты уже отметили, что ты устраиваешь политическое шоу. Для чего тебе это?

- А потому, что у меня есть свой автомобиль. Мне незачем две машины. За дне недели в должности я заметила, что джип стоит перед администрацией, как танк. Оно там никому не нужно. Я не поняла и то, кому он должен принадлежать.

- Раньше единственным водителем был старейшина лично?

- Да, согласно данным в дневнике. И если сравнить его с остальным автопарком, то это был достаточно дорогой автомобиль. Поэтому я не смогла понять, куда его можно передать, в какой отдел. По-моему, есть гораздо более дешевые решения. Возможно, за такие деньги можно сразу несколько авто купить.

- Люди отметили, что когда проходило голосование по вопросу покупки внедорожника, то ты проголосовала «за». А теперь вернула его обратно. Насколько это верно?

- Совсем неверно. Дело в том, что не было инициировано даже соответствующего проекта. Ни в одном из документов нет ни единого слова об автомобиле KIA.

- Я была на том собрании в конце декабря. И действительно, присутствовавшие даже и не поняли тогда, что точно было куплено.