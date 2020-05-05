Амбициозная центристка стала старейшиной Валга: почему она отказалась от рабочего автомобиля и какую роль в ее карьере сыграл отец?

Автор передачи Kuuuurija Катрин Луст встретилась с новой 27-летней очаровательной старейшиной Валгамаа Эстер Карузе.
13 марта в должность старейшины Валгамаа вступила 27-летняя центристка Эстер Карузе. На этом посту она сменила стоявшего годы во главе управления Валгаским уездом реформиста Маргуса Леппика.
Неожиданное назначение
Напряжение в рядах валгаского волостного собрания сохранялось на протяжении длительного времени. Старейшине Маргусу Леппику неоднократно пытались выразить недоверие, пока он сам не сложил полномочия. И это в разгар коронакризиса.
- Я так понимаю, что у тебя и в планах не было становиться волостным старейшиной?
- Абсолютно. Не было ни амбиций, ни планов. Эта идея родилась после того, как прежний состав волостной управы ушел в отставку. В тот момент было необходимо взять ответственность.
- И ты решилась на это в столь нелегкий период?
- Да, так и было. Я работала в Рийгикогу и меня окружало много достаточно опытных людей, с которыми я консультировалась на эту тему. Правильно ли это, и стоит ли браться? Получила хорошие советы.
- Чем ты там занималась?
- Я была советником центристской фракции.
- Не помню точно, то ли в день твоего назначения, то ли днем позже Юри Ратас прилетел на вертолете в Валга. Что он делал на границе?
- Прилетел, чтобы меня поздравить.
- Только чтобы тебя поздравить?
- Ну, конечно же, и по-другим делам, да. Но, как ты и отметила, если мое назначение никто не заметил, то уже через день в Валга прилетел Юри Ратас.
- Я понимаю, что премьер-министр и ты из одной партии.
- Да.
- И ты можешь позвонить ему в любое время?
- Абсолютно. Если появилась проблема, он, конечно, же доступен.
- С первого дня на посту старейшины у тебя не было времени на отдых. Ведь с началом коронакризиса было необходимо реализовать много важных решений. Например, надо было хоть в какой-либо форме сохранить возможность пересекать латвийско-эстонскую границу.
- Как минимум, работники могут пересекать границу. Мы смогли это отстоять. И это очень хорошо. Потому как в начале границы должны были закрыться совсем. Без исключений.
- Это то, что ты уже сделала?
- Да, так и есть. Направили в правительство запрос об исключениях.
Нездоровая атмосфера в горуправе
За последние полгода Катрин Луст десятки раз бывала в приграничном городе и занималась расследованием нескольких тем, среди которых была и фрустрация местных жителей из-за действий политиков.
- А как с атмосферой в горуправе? Она стала лучше? Стал ли секретарь дружелюбнее, когда приходит местный житель? Помогает ли он последнему, направляет его в правильное место? Занимается ли он тем, чем должен? Ты об этом думала?
- Как мне кажется, то, о чем ты сейчас говоришь, - это элементарные вещи.
- Ну а раньше же не было? Людей выгоняли, не делали для них копий необходимых документов. Не туда отправляли жителей.
- Этим, конечно же, необходимо заниматься. Необходимо стать ближе к народу. В широком смысле. Например, проводить опросы, чтобы власть была ближе к народу. После кризиса, когда все нормализуется, мы само собой ждем жителей. И мы постараемся наладить связь еще лучше.
- В конце февраля я стала свидетельницей того, как ты впервые показала свои амбиции. Тогда темой заседания стало полное закрытие деятельности местного баскетбольного клуба и его финансовые дела. И ты оживилась. Ты даже с речью выступила.
- Да, да, да.
- Что тебя на том собрании так взволновало?
- То, что на выделение поддержки не было оформлено заявок. Баскетбольному клубу планировалось выделить деньги без согласия волостного собрания. И в этот раз отличным было то, что состав собрания поменялся. Люди уже не знали, кто руководит клубом. С одной стороны, люди спросят, почему волость не выделила деньги, чтобы выплатить зарплаты. Но у меня больше не было веры в то, что если мы выделим эти деньги, то они пойдут на выплату зарплат игрокам. Я боялась, что в этот раз деньги уйдут не спортсменам.
- Тогда за пультом во время своей речи ты была действительно зла.
- Да, иногда и такое случается. Я не всегда позитивная.
- Могло ли это тебя тогда подтолкнуть?
- Да, такого рода случаи всегда подталкивают тебя к чему-либо. Я думаю, что тот случай был таким же.
Автомобиль раздора
- Когда ты вступила в должность, то отдала предназначенный для старейшины автомобиль?
- Отдала.
- Обратно в фирму?
- Да, именно.
- А зачем? Твои оппоненты уже отметили, что ты устраиваешь политическое шоу. Для чего тебе это?
- А потому, что у меня есть свой автомобиль. Мне незачем две машины. За дне недели в должности я заметила, что джип стоит перед администрацией, как танк. Оно там никому не нужно. Я не поняла и то, кому он должен принадлежать.
- Раньше единственным водителем был старейшина лично?
- Да, согласно данным в дневнике. И если сравнить его с остальным автопарком, то это был достаточно дорогой автомобиль. Поэтому я не смогла понять, куда его можно передать, в какой отдел. По-моему, есть гораздо более дешевые решения. Возможно, за такие деньги можно сразу несколько авто купить.
- Люди отметили, что когда проходило голосование по вопросу покупки внедорожника, то ты проголосовала «за». А теперь вернула его обратно. Насколько это верно?
- Совсем неверно. Дело в том, что не было инициировано даже соответствующего проекта. Ни в одном из документов нет ни единого слова об автомобиле KIA.
- Я была на том собрании в конце декабря. И действительно, присутствовавшие даже и не поняли тогда, что точно было куплено.
- Именно. Если у человека есть собственный автомобиль, то можно ездить на нем. И никаких проблем. Тем более, что это еще и дешевле. Наполовину.
- Многие писали, что Эстер и не подходит KIA. У тебя собственный Mercedes вишневого цвета. Ты богательная девочка, у твоего папы много денег. Мол, у тебя все есть. Это так?
- Ну, это точно не так, если речь о том, что мне не подходит KIA.
- А ты хотела бы ездить на KIA?
- Если понадобится, да.
- Но предпочитаешь Mercedes?
- Возможно, что и предпочитаю.
- А почему?
- Это хороший автомобиль. Ничего не скажешь. Дейтсвительно. Mercedes в нашей семье уже годы. Но это не значит, что я не пересела бы в другие автомобили. Я езжу на мануале и автомате, поеду на KIA или Opel.
- Думаешь, жители Валга гордятся, что их старейшина ездит на шикарном Mercedes?
- Да. На личные средства куплен. Никаких проблем.
Папа может всё
- А сколько правды в том, что ты богатенькая девочка из состоятельной семьи. Тебе приходилось работать, зарабатывать на дорогие вещи?
- На работу ходила.
- У папы.
- Да, в его фирме. После гимназии я поступила на заочное обучение в вуз. И параллельно с учебой начала работать. У папы транспортное предприятие. Уже с 1992 года. И так я занялась логистикой. Шесть-семь лет у него проработала. И перед выборами в Рийгикогу ушла - был нужен отпуск, чтобы подготовиться к выборам. И сегодня я тут.
- Как ты провела свою кампанию. Папа помог с деньгами?
- На парламентских выборах?
- Да.
- Разумеется, вложились. И папа помогал.
- Ты в политике с 2017 года?
- Да. До того, как мы решили баллотироваться в 2017 году, в волостном собрании работала моя бабушка. И мы подумали, что можем тоже. Я уже в подростковом возрасте понимала, что хочу быть в волостном собрании. Я чувствовала, что являюсь одной из немногих подростков, кто так думает. Вдруг, все мои друзья разбежались кто-куда, а я осталась жить в Валга. Это мой родной город. И тогда в один момент и отец решил попробовать. Сказал, давай это сделаем. Иногда доходит до смешного и мы говорим дома только о политике.
К слову, результат Эстер на выборах не может не поразить. Будучи новичком в волостном собрании девушка получила на парламентских выборах 1 665 голосов. Даже такие матерые политики, как например Хеймар Ленк не смог приблизиться к показателям Эстер.
- Я еще и помощником полицейского выхожу на пообщаться с людьми. Мне нравится быть активной и делать, что-то вместе.
- И ты помогаешь и сейчас?
- Да! И считаю это правильным.
- Не теряешь связь с людьми?
- Да. В реальности далеко не так, как многие думают, мол, родилась с серебряной ложкой во рту. Нет. Я знаю о реальной жизни. Когда хожу в патрули, выезжаю на вызовы - конечно я знаю, что такое реальная жизнь.
- Кадри Симсон сейчас нет рядом с Юри. Мечтаешь занять это место? Пойдешь в большую политику?
- Сейчас в приоритете еще Валга. И Южная-Эстония.
- А надолго ли?
- Наведем тут порядок и тогда конечно же. Выборы в Рийгикогу не за горами.
Полное интервью с Эстер Карузе доступно на страничке нашей передачи по адресу kuuuurija.ee. Там вы найдете ответы на вопросы, получат ли жители Валга долгожданный транспорт для инвалидов, когда начнется расширение водного центра и планирует ли Эстер Карузе пополнить стан политиков на Тоомпеа.