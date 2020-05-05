Вт, 5.05.2020
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Солдат-срочник тяжело пострадал на учениях "Весенний шторм"

Учения "Весенний шторм" в этом году проходят в усеченном формате.

ФОТО: Kaitseväe peastaap

Сегодня утром на центральном полигоне Вооруженных сил по время боевых стрельб пострадал солдат-срочник 2-й пехотной бригады Куперьяновского батальона.

По первоначальным данным, срочник получил тяжелые травмы в результате взрывной волны при стрельбе из гранатомета Carl-Gustav. На месте солдату была оказана срочная первая помощь, после чего военная скорая доставила его в Северо-Эстонскую региональную больницу. Жизнь солдата вне опасности, его родители оповещены о случившемся.

Вооруженные силы начали расследование для выяснения обстоятельств произошедшего. Следствием руководит военная полиция. Военные надеются на быстрое и полное выздоровление солдата-срочника.

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