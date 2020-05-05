Солдат-срочник тяжело пострадал на учениях "Весенний шторм"

По первоначальным данным, срочник получил тяжелые травмы в результате взрывной волны при стрельбе из гранатомета Carl-Gustav. На месте солдату была оказана срочная первая помощь, после чего военная скорая доставила его в Северо-Эстонскую региональную больницу. Жизнь солдата вне опасности, его родители оповещены о случившемся.