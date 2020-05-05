Узнайте, в какое место кухни ставить холодильник нельзя ни в коем случае

Знаете ли вы, что пустой холодильник охлаждает сам себя, а переполненный - потребляет слишком много энергии? А вот как только продукты заморожены, они становятся дополнительным источником холода, и вместо того, чтобы потреблять, они его отдают. Соответственно, чем больше объем замороженных продуктов, тем меньше энергии потребляет ваш холодильник, пишет Kodustiil. Но и набивать его сверху донизу тоже не стоит.