Эпидемия коронавируса привела к рекордному обвалу поставок смартфонов

Поставки смартфонов на мировой рынок в первом квартале 2020 года упали на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, установив исторический антирекорд для отрасли. Об этом пишет РБК со ссылкой на предварительные данные компании IDC.
Причиной обвала на рынке стала пандемия коронавируса, которая сперва повлияла на производство устройств в Китае и спрос на них на местном рынке, а затем отразилась на спросе уже в мировом масштабе. Так, в Китае поставки в годовом выражении упали на 20,3%.
"То, что началось как исключительно внутрикитайская проблема с поставками, выросло до глобального экономического кризиса и к концу первого квартала года оказало влияние на спрос. В то время как цепочка поставок из Китая начала восстанавливаться в конце квартала, как и ожидала IDC, крупнейшие экономики мира практически остановились, вызвав тем самым падение спроса", - отметили в IDC.
Что же касается отдельных компаний, то Samsung сохранила лидерство на рынке, однако рыночная доля производителя за год сократилась с 23% годом ранее до 21,1% в первом квартале 2020 года. При этом объем поставок устройств Samsung сократился на 18,9%. На втором месте идет китайская Huawei с долей 17,8% (-1,1% к прошлому года). Объем поставок смартфонов Huawei с января по март сократился на 17,1%.
Компания Apple заняла по итогам квартала третье место на рынке с долей 13,3%, тогда как год назад доля Apple составляла 11,8% рынка. Объемы поставок смартфонов iPhone по сравнению с первым кварталом прошлого года сократились всего на 0,4%.
В конце апреля сообщалось, что Apple отложила начало производства новых смартфонов iPhone примерно на месяц. По слухам, это решение связано с эпидемией коронавируса, нарушившей планы компании из-за своего влияния на работу цепочки поставщиков комплектующих для устройств Apple и их производителей.
Стоит отметить, что второй квартал года может оказаться еще более тяжелым для рынка смартфонов из-за существенного падения спроса: в условиях эпидемии и сокращения доходов потребители предпочтут не покупать новые устройства без особой нужды.
По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 3,5 млн случаев заболевания коронавирусом. Лидерами по количеству выявленных случаев являются США (1,16 млн случаев), Испания (217,5 тыс. случаев) и Италия (210,7 тыс. случаев). Всего от коронавируса умерло 248 тыс. человек, а излечилось 1,13 млн пациентов.