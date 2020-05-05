Эпидемия коронавируса привела к рекордному обвалу поставок смартфонов

Причиной обвала на рынке стала пандемия коронавируса, которая сперва повлияла на производство устройств в Китае и спрос на них на местном рынке, а затем отразилась на спросе уже в мировом масштабе. Так, в Китае поставки в годовом выражении упали на 20,3%.

"То, что началось как исключительно внутрикитайская проблема с поставками, выросло до глобального экономического кризиса и к концу первого квартала года оказало влияние на спрос. В то время как цепочка поставок из Китая начала восстанавливаться в конце квартала, как и ожидала IDC, крупнейшие экономики мира практически остановились, вызвав тем самым падение спроса", - отметили в IDC.

Что же касается отдельных компаний, то Samsung сохранила лидерство на рынке, однако рыночная доля производителя за год сократилась с 23% годом ранее до 21,1% в первом квартале 2020 года. При этом объем поставок устройств Samsung сократился на 18,9%. На втором месте идет китайская Huawei с долей 17,8% (-1,1% к прошлому года). Объем поставок смартфонов Huawei с января по март сократился на 17,1%.

Компания Apple заняла по итогам квартала третье место на рынке с долей 13,3%, тогда как год назад доля Apple составляла 11,8% рынка. Объемы поставок смартфонов iPhone по сравнению с первым кварталом прошлого года сократились всего на 0,4%.

В конце апреля сообщалось, что Apple отложила начало производства новых смартфонов iPhone примерно на месяц. По слухам, это решение связано с эпидемией коронавируса, нарушившей планы компании из-за своего влияния на работу цепочки поставщиков комплектующих для устройств Apple и их производителей.

Стоит отметить, что второй квартал года может оказаться еще более тяжелым для рынка смартфонов из-за существенного падения спроса: в условиях эпидемии и сокращения доходов потребители предпочтут не покупать новые устройства без особой нужды.