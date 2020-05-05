Ким Чен Ир и Владимир Путин. ФОТО: VIKTOR KOROTAYEV/REUTERS

Руководитель Северной Кореи награжден медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы". Основание - вклад в увековечение памяти погибших и забота о сохранности захоронений. Положение о медали такого не предусматривает.

О награждении лидера КНДР сообщило российское посольство в Пхеньяне. Там сослались на указ Владимира Путина.

36-летний Ким Чен Ын получил награду за "большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан" и "проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов" КНДР, говорится в сообщении посольства в "Фейсбуке".

Во вторник, 5 мая, посол Александр Мацегора в торжественной обстановке передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону, следует из сообщения. Российские и северокорейские официальные лица были в масках, хотя в Северной Корее до сих пор не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, отмечает агентство Ассошиэйтед пресс.

Указ Путина об учреждении юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" был подписан 13 июня прошлого года. Этой медалью весной в России награждали ветеранов и тружеников тыла, когда уже началась вспышка коронавируса.

В положении о медали перечислены те, кому она может быть вручена. Это военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, партизаны и члены подпольных организаций, а также те, кто уже награжден медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне" и "За победу над Японией". Кроме того, это труженики тыла, награжденные орденами и медалями, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Рассчитывать на медаль могут и граждане иностранных государств, но только сражавшиеся в составе воинских национальных формирований в рядах вооруженных сил СССР или в составе партизанских отрядов.

Таким образом, из положения следует, что Ким Чен Ын не относится ни к одной из указанных категорий.

Однако главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов не видит ничего странного в этом награждении.

"Отношения России и Северной Кореи - не очень близкие, но в общем нормальные. Россия относится к не очень большому числу стран, с которыми Северная Корея взаимодействует. В плане оценок Второй Мировой войны КНДР явно находится по ту линию фронта, что и Россия - сейчас эта тема по всему миру стала конфликтной. Вот и отметили", - сказал Лукьянов Би-би-си.

Аналогичные медали к 65-летию, 60-летию и 50-летию победы в войне получал Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына, отмечает "Медиазона".

В апреле прошлого года состоялись первые переговоры Ким Чен Ына с Путиным. Руководитель КНДР приезжал во Владивосток.

В прошлом году Россия пригласила Ким Чен Ына посетить Москву 9 мая и принять участие в параде, посвященном 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В апреле Путин объявил о решении отложить парад на неопределенное время из-за пандемии.