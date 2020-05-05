Шведский эпидемиолог назвал глупостью ряд мер по борьбе с коронавирусом

Так, к ним относятся мытье рук и соблюдение социальной дистанции.

Он добавил, что шведские власти опирались именно на эти меры, поскольку их польза научно обоснована.

По мнению Гизеке, преимущества иных жестких мер, таких как пограничный контроль, закрытие школ и запрет на прогулки по улице, в борьбе с коронавирусом не очевидны.

«Это глупость, у таких запретов не существует научных обоснований», — произнес эпидемиолог.