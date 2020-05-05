Вт, 5.05.2020
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Шведский эпидемиолог назвал глупостью ряд мер по борьбе с коронавирусом

Söögikoht Rootsi pealinnas Stockholmis, mis koroonapandeemiast hoolimata on rahvast täis

ФОТО: TT NEWS AGENCY/Anders Wiklund/TT/Scanpix

Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Хан Гизеке назвал меры, которые имеют очевидные преимущества в борьбе с COVID-19.

Так, к ним относятся мытье рук и соблюдение социальной дистанции.

Он добавил, что шведские власти опирались именно на эти меры, поскольку их польза научно обоснована.

По мнению Гизеке, преимущества иных жестких мер, таких как пограничный контроль, закрытие школ и запрет на прогулки по улице, в борьбе с коронавирусом не очевидны.

«Это глупость, у таких запретов не существует научных обоснований», — произнес эпидемиолог.

При этом Гизеке отметил, что важным фактором является дисциплинированность шведов. Так, по его словам, жители страны ответственно следуют всем данным им рекомендациям.

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