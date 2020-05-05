Ученые объясняют, когда ожидать следующей вспышки коронавируса

Италия и Испания разрешили людям заниматься спортом на открытом воздухе, а Франция снимет некоторые ограничения на передвижение 11 мая. Если это приведет к увеличению числа инфекций, ограничения придется опять ужесточить, и все начнется по новой.

Карантин и бесконтактное общение помогли держать под контролем случаи COVID-19, но это также означает, что иммунитет к вирусу развился у очень маленького процента общества, потому что соприкосновение было минимальным. По оценкам французских исследователей, только шесть процентов населения были подвержены воздействию вируса.

По словам ученых, ситуация не восстановится полностью, пока не будет разработана действующая вакцина, которая была бы доступна во всех странах.