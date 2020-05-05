Руководитель ТЦ «Юлемисте»: никаких тусовок в центре не будет

То, что правительство сегодня разрешило открыть с 11 мая торговые центры, Пярнитс считает логичным и понятным решением: «Все показатели здоровья и тенденции указывают на то, что вирус взят под контроль и ситуация стабилизировалась. Поэтому настало время начать снимать ограничения».

Уже сейчас, по его словам, в «Юлемисте» идут подготовительные работы, чтобы на следующей наделе открыть магазины: кто-то убирает, кто-то проводит инвентаризацию, кто-то чистит поверхности, кто-то устанавливает ценники, перечислил он. «И у нас есть план, как охранять, как убирать и поддерживать чистоту. Мы готовы ко всему», - заверил руководитель с большим опытом работы.

Пярнитс не верит, что центры тут же заполнятся большим количеством народа. Скорее посещаемость, по его прогнозам, будет как в середине марта, когда в Эстонии объявили чрезвычайное положение: «Поначалу мы будем довольны и тем, если посетителей будет столько же, сколько было тогда».

Со временем, по его оценке, количество людей все же увеличится, поскольку им потребуется летняя одежда, которую не купили за время чрезвычайного положения: «Потребительские потребности никуда не делись». Пярнитс верит, что и страх людей перед вирусом и заболеванием уже меньше, чем был полтора месяца назад.

«Но тусовок пока не будет. Будут совершать выборочные покупки и уходить. Те, кто хочет потусоваться, могут это делать на улице, где стоит хорошая погода. Есть много мест, природа и лес, где в такую погоду можно провести время. Торговые центры – это скорее место, где можно находиться в плохую погоду», - говорит Пярнитс.

И арендаторы «Юлемисте» ждут открытия. «Они очень осторожны, поскольку никто не хочет, чтобы все пошло насмарку. Это означает, что никаких крупных кампаний, чтобы заманить как можно больше людей, надеемся, не будет», - напомнил Пярнитс арендаторам.