С середины мая самолеты из Таллинна будут летать по пяти маршрутам

Поскольку в Латвии за последние два дня не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом, есть вероятность, что введенное до 12 мая чрезвычайное положение в стране не будет продлено. В таком случае Air Baltic возобновит с 13 мая полеты из Таллинна в Ригу, а также еще в 13 пунктов назначения.