С середины мая самолеты из Таллинна будут летать по пяти маршрутам

По мере смягчения введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений с 13 мая к обслуживаемым из Таллиннского аэропорта маршрутам в Хельсинки, Минск и Франкфурт добавится возможность летать в Ригу самолетами Air Baltic и в Киев авиакомпанией Wizz Air, передает Rus.ERR.
Руководство столичного аэропорта рассчитывает, что с начала июня сеть маршрутов дополнительно расширится.
Поскольку в Латвии за последние два дня не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом, есть вероятность, что введенное до 12 мая чрезвычайное положение в стране не будет продлено. В таком случае Air Baltic возобновит с 13 мая полеты из Таллинна в Ригу, а также еще в 13 пунктов назначения.
Венгерская фирма Wizz Air подтвердила Таллиннскому аэропорту, что она с 13 мая начнет обслуживать рейсы по маршруту Таллинн-Киев.