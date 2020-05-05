Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1659 тестов на вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, из которых 8 или 0,5 процента были положительными, сообщил Департамент здоровья в пресс-релизе.

Сегодня правительственная комиссия одобрила предложение министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса открыть торговые центры 11 мая на ограничивающих условиях. В центрах по-прежнему нужно соблюдать правило 2+2 и обеспечить безопасность работников и клиентов. По мнению руководителя торгового центра «Юлемисте» Гуйдо Пярнитса, слишком больших масс народа на будущей неделе опасаться не стоит, поскольку погода хорошая, и люди скорее будут проводить время на улице и на природе.

В Пыхьяском регионе Департамента здоровья работает группа эпидемиологов, задачей которых, как у детективов, является выйти на след очагов распространения коронавируса. Они должны консультировать Covid-позитивных в Харьюмаа, Таллинне, Ярвамаа и Рапламаа, а также контактировавших с ними людей, выяснять пути заражения и потенциально зараженных лиц.

Возвращение денег за авиабилеты на рейсы, отмененные из-за коронавируса, может затянуться на месяцы, что вызывает у клиентов авиакомпаний понятную тревогу. Если добавить сюда возникающие проблемы коммуникации, тревога может вылиться в нескрываемое раздражение.

Туристический бизнес Ида-Вирумаа столкнулся с серьезными проблемами. По словам руководителя одной из турфирм, две трети туристических фирм Эстонии не имеют право на помощь, поскольку они - слишком маленькие. В результате, турфирмам с двумя-тремя сотрудниками грозит банкротство, а крупные фирмы после кризиса смогут получить их клиентов.

Трудовая инспекция завалена жалобами не недобросовестных работодателей, которые пытаются решать свои проблемы за счет работника. Каковы масштабы махинаций? Ситуацию прокомментировала в студии Rus.Postimees замгендиректора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу.

Пандемия Covid-19 и карантин дорого обойдутся миру: коронакризис уже начался, и по всем прогнозам он будет самым разорительным за столетие. Пока все идет к тому, что относительно небогатые развивающиеся страны вроде России, Индии или Мексики пострадают больше обеспеченных развитых государств. По нескольким причинам.

29 апреля полицейские Нарвского отдела полиции задержали в Нарва-Йыэсуу 19-летнего водителя Peugeot, который проигнорировал требование остановиться. 1 мая с разрешения Вируского уездного суда его взяли под стражу на один месяц.

Виктория Ладынская-Кубитс: «За год я не усомнилась в правильности моего решения не поддерживать коалицию под руководством Юри Ратаса».

Сельскохозяйственно-торговая палата просит Кассу страхования от безработицы прекратить направлять на полевые работы долговременных безработных, которые не заинтересованы в работе, поскольку это только увеличит административную нагрузку.

Французский врач Ив Коэн заявил, что первый случай коронавирусной инфекции в стране на самом деле был зарегистрирован еще в конце декабря 2019 года.

Негативное влияние коронавирусного кризиса сказывается и на такой ранее популярной сфере как таксоизвоз — по данным таллиннской Муниципальной полиции (МуПо), в столице сотни таксистов аннулировали свои лицензионные карточки.

Никогда такого не было. И вот опять... Сегодня утром на центральном полигоне Вооруженных сил по время боевых стрельб пострадал солдат-срочник 2-й пехотной бригады Куперьяновского батальона.

Некоторые европейские страны начали ослаблять ограничения в рамках введенного из-за пандемии COVID-19 чрезвычайного положения, но ученые обеспокоены тем, что за этим последует еще одна вспышка.