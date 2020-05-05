Роналду вернулся в Италию после карантина: его сопровождал кортеж

Напомним, что Роналду в начале марта улетел на родной остров Мадейра после того, как его мама перенесла инсульт. Затем футболист остался на карантине в Португалии из-за пандемии коронавируса.

Португалец планировал вернуться в Италию еще 3 мая, но частный самолет Роналду не мог получить разрешение на вылет. Вечером 4 мая игроку все-таки удалось прилететь в Турин.

#CristianoRonaldo lascia l'aeroporto di Caselle scortato: trascorrerà a casa i quattordici giorni di isolamento, prima di potersi allenare alla Continassa. ⚪⚫ #Juventus pic.twitter.com/Nonw7BBE1k — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) May 4, 2020

Calciomercato сообщает, что в районе 22:35 португалец вместе с семьей в сопровождении кортежа покинул аэропорт и направился к себе домой.

Теперь Роналду должен будет 14 дней провести в самоизоляции, после чего сможет приступить к тренировкам с «Ювентусом».