Правительство утвердило план серьезных послаблений

Основываясь на анализе ситуации, предоставленным ученым советом, мы решили продолжить ослабление антивирусных ограничений. Если распространение инфекции не усилится, то, соблюдая особые условия, мы можем:

Сегодняшние решения будут опубликованы в виде приказов и пояснительных записок сегодня: www.valitsus.ee. Ответы на дополнительные вопросы можно будет получить: kkk.kriis.ee/et.