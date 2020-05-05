Правительство утвердило план серьезных послаблений
Правительство республики начало снимать ограничения. Одним из них станет открытие церквей для прихожан и разрешение проводить общественные собрания.
Основываясь на анализе ситуации, предоставленным ученым советом, мы решили продолжить ослабление антивирусных ограничений. Если распространение инфекции не усилится, то, соблюдая особые условия, мы можем:
с 5 мая
- расширить возможности тренировок профессиональных спортсменов как в помещении, так и на открытом воздухе для кандидатов в сборную Эстонии и на участие в чемпионатах;
- продолжить обучение вождению и соответствующие экзамены.
С 10 мая проводить богослужения и религиозные ритуалы.
С 11 мая
- открыть находящиеся в торговых центрах магазины, центры обслуживания и рестораны (исключая развлекательные центры, такие как игровые комнаты, кинотеатры, боулинг и т. д.);
- открыть музеи и выставочные залы.
С 15 мая
- восстановить контактное обучение в общеобразовательных школах, учреждениях профессионального образования, высших учебных заведениях, учреждениях повышения квалификации и школах по интересам;
- открыть молодежные центры.
С 18 мая проводить открытые собрания.
Ослаблениям сопутствуют особые условия – правила, предотвращающие распространение коронавируса. В их число входят
правило 2+2,
правила гигиены (например, дезинфекция рук и прикрывание лица) и
правила поведения (например, при заболевании оставаться дома и соблюдать ограничения количества участников).
Сегодняшние решения будут опубликованы в виде приказов и пояснительных записок сегодня: www.valitsus.ee. Ответы на дополнительные вопросы можно будет получить: kkk.kriis.ee/et.