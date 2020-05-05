Вт, 5.05.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб

Правительство утвердило план серьезных послаблений
С 10 мая могут открыть церкви для прихожан

Пасха. Иллюстративное фото.

ФОТО: VLADIMIR PIROGOV / REUTERS

Правительство республики начало снимать ограничения. Одним из них станет открытие церквей для прихожан и разрешение проводить общественные собрания.

Основываясь на анализе ситуации, предоставленным ученым советом, мы решили продолжить ослабление антивирусных ограничений. Если распространение инфекции не усилится, то, соблюдая особые условия, мы можем:

с 5 мая

  • расширить возможности тренировок профессиональных спортсменов как в помещении, так и на открытом воздухе для кандидатов в сборную Эстонии и на участие в чемпионатах;
  • продолжить обучение вождению и соответствующие экзамены.

С 10 мая проводить богослужения и религиозные ритуалы.

С 11 мая

  • открыть находящиеся в торговых центрах магазины, центры обслуживания и рестораны (исключая развлекательные центры, такие как игровые комнаты, кинотеатры, боулинг и т. д.);
  • открыть музеи и выставочные залы.

С 15 мая

  • восстановить контактное обучение в общеобразовательных школах, учреждениях профессионального образования, высших учебных заведениях, учреждениях повышения квалификации и школах по интересам;
  • открыть молодежные центры.

С 18 мая проводить открытые собрания.

Ослаблениям сопутствуют особые условия – правила, предотвращающие распространение коронавируса. В их число входят

правило 2+2,

правила гигиены (например, дезинфекция рук и прикрывание лица) и

правила поведения (например, при заболевании оставаться дома и соблюдать ограничения количества участников).

Сегодняшние решения будут опубликованы в виде приказов и пояснительных записок сегодня: www.valitsus.ee. Ответы на дополнительные вопросы можно будет получить: kkk.kriis.ee/et.

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