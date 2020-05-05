Фото ⟩ В центре Тарту ждет нового хозяина однокомнатная квартира

Площадь однокомнатной квартиры 31,6 м2. Ремонт в квартире сделан с использованием натуральных материалов, и в ней есть все, необходимое для жизни: современно оборудованная кухня, ванная и просторная комната.

Комната. ФОТО: KV.EE

Недавно в квартире произведен ремонт, в ходе которого очищена от штукатурки и реставрирована деревянная стена, которой около 200 лет. Положены новые деревянные полы и установлены новые окна с рамами из цельного дерева. Заменены электропроводка и трубы.

Комната. ФОТО: KV.EE

Отапливается квартира электрическими радиаторами и камином. Дрова хранятся в сарае, цена которого входит в стоимость квартиры.

У нового собственника есть возможность купить за 6000 евро часть подвала площадью 16,2 м2, которая находится как раз под квартирой. Для строительства и объединения подвала с квартирой имеется действующее разрешение.

Кухня. ФОТО: KV.EE

Эта приятная квартира находится в исторической части Тарту. Поблизости расположены корпуса университета, магазины, рестораны, увеселительные заведения. В доме действует квартирное товарищество, в планах которого в ближайшее время привести в порядок двор.

Ванная. ФОТО: KV.EE