Фото ⟩ В центре Тарту ждет нового хозяина однокомнатная квартира

В центре Тарту, на исторической улице Валликраави, продается очаровательная и своеобразная однокомнатная квартирка, пишет Kodustiil.
Площадь однокомнатной квартиры 31,6 м2. Ремонт в квартире сделан с использованием натуральных материалов, и в ней есть все, необходимое для жизни: современно оборудованная кухня, ванная и просторная комната.
Недавно в квартире произведен ремонт, в ходе которого очищена от штукатурки и реставрирована деревянная стена, которой около 200 лет. Положены новые деревянные полы и установлены новые окна с рамами из цельного дерева. Заменены электропроводка и трубы.
Отапливается квартира электрическими радиаторами и камином. Дрова хранятся в сарае, цена которого входит в стоимость квартиры.
У нового собственника есть возможность купить за 6000 евро часть подвала площадью 16,2 м2, которая находится как раз под квартирой. Для строительства и объединения подвала с квартирой имеется действующее разрешение.
Эта приятная квартира находится в исторической части Тарту. Поблизости расположены корпуса университета, магазины, рестораны, увеселительные заведения. В доме действует квартирное товарищество, в планах которого в ближайшее время привести в порядок двор.
С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.ee.