Клубничные поля навсегда: украинские сборщики ягод рванут в Финляндию, не дожидаясь чартерных рейсов

Многие работники не собираются ждать решения властей организовать чартерные рейсы - украинское законодательство не запрещает своим гражданам выезжать за границу, пишет Yle.
В эти дни около тысячи украинцев должны были приехать в Финляндию на весенне-полевые работы. Однако специальные чартеры из Украины начали отменять один за другим, а потом вся работа за границей и вовсе оказалась для украинцев под вопросом. Пока кабинет министров Украины проводит переговоры относительно своих граждан, самые расторопные уже нашли пути, как обойтись и без чартеров.
«Мы сидим на чемоданах и постоянно проверяем ленту новостей»
Светлана Бабенко и ее муж Евгений живут в городе Белая Церковь в Киевской области. Они приезжают в Финляндию на работу каждую весну уже пять лет. Еще 27-го апреля они должны были улететь из Киева специальным чартерным рейсом: их ждут на ягодной ферме «Юхмо», принадлежащей Сеппо и Йоханне Матилайнен в Туусула. Однако семье Бабенко до сих пор так и не удалось покинуть Украину.
«Мы почувствовали неладное, когда один рейс отменили, затем другой, потом статьи эти пошли, что нас вообще не выпустят никого в этом году, – делится Светлана с русскоязычной службой Yle. – Было очень неприятно. Мы же очень нужны нашим фермерам, они на нас рассчитывают. Ферма подавала запрос на 5 работников из Украины, но разрешили принять только двоих, и вот выбрали нас».
На ферме «Юхмо» паре обычно выделяют бесплатно комнату в небольшом домике, на территории есть общая кухня и сауна. Рабочий сезон длится три месяца. Сначала идет посадка и прополка на поле, за эту работу оплата почасовая: чуть больше 8 евро в час. За один рабочий день получается 65-70 евро. Когда начинается сбор клубники, работникам уже платят только за вес собранной ягоды, цена на которую колеблется: в начале сезона это может быть 1,10 евро за килограмм, в конце сезона 90 центов. В среднем платят около 1 евро. На сборе ягоды Светлана с Евгением ставят рекорды.
«Каждый из нас в день обычно собирает 100 килограмм. Мало кто на ферме может собрать так много, – говорит Светлана. – Может быть, у украинцев так сильна мотивация к работе именно из-за заработка. Может, нам не хватает именно финансовой стороны. Иногда мы тут зарабатываем за три месяца больше, чем дома за год».
У себя в Белой Церкви Светлана, педагог по специальности, работает мастером по пошиву вечерних платьев. Ее зарплата в лучшем случае составляет 300-400 евро в месяц, поэтому от 3 до 5 тысяч евро за сезон в Финляндии для нее большие деньги.
В этом году из-за карантинных мер въезд в Финляндию на работу разрешили только 1500 людям. В список попали только самые опытные работники. Запрос подавали сами финские фермеры. Список был предварительно согласован между Финляндией и Украиной. Люди должны были прилететь на трех чартерах: 23-го, 27 апреля и 15-го мая. Но вылетел лишь один, самый первый чартер.
«Мы сидим на чемоданах и постоянно проверяем ленту новостей, – говорит Светлана Бабенко. – С документами у нас все в порядке, у нас сертификаты на работу, и вот этот особый документ про карантин, страховки. Все что нужно».
Крепостное право на выезд
После отмены рейса, которым должны были улететь Светлана и Евгений, ситуация вокруг украинских работников стала накаляться еще больше.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал нелогичным выезд украинцев за границу в условиях пандемии. А следом за этим премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что отныне только правительство будет проводить переговоры относительно трудоустройства украинцев за границей.
В ответ на это украинские соцсети и медиа взорвались возмущением, решение называли новым «крепостным правом» и возвращением к советскому железному занавесу.
«Государство не имеет права запрещать гражданам выезд из страны, потому что это прямое нарушение конституционных прав украинцев. Только закон о чрезвычайном положении может запретить выезд из страны, но у нас нет чрезвычайного положения, у нас карантин», – сказал русскоязычной службе Yle Василий Воскобойник из Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.
Скандал поручили улаживать Вадиму Пристайко, опытному дипломату, вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В День труда 1 мая он озвучил, что на переговорах речь идет о гарантиях украинским работникам – в виде официального трудоустройства, достойной зарплаты и медицинских услуг. Что конкретно скрывается за этими понятиями, пока не сформулировали.
Светлана Бабенко не совсем понимает, о чем идет речь. Ведь зарплата на финских фермах всегда фиксированная – она определяется трудовым договором. То же касается страховки и официального оформления.
«Я хочу сказать, что так оно всегда и было! Никто никогда нелегально не ездил. Финны очень законопослушные. Мы раньше ездили по визе, сейчас по сертификату, у нас в финской налоговой свои идентификационные номера. Все легально и официально, и так у всех», – говорит она.
Многие украинцы увидели в таких действиях правительства стремление к скрытой выгоде.
«Возможно, в Украине хотят, чтоб я платила дополнительные налоги? – предполагает Светлана. – Но ведь я же плачу налоги в Финляндии! А все, что касается моей работы в Украине, – я тоже плачу налоги. Мы за все платим».
Люди, работающие за границей, и без этого помогают украинской экономике выжить, ведь часть заработанных денег идет на поддержку родственников и детей в Украине.
По данным Василия Воскобойника, Англия, например, нуждается в 40 тысячах работников из Украины, Германия в 120 тысячах, потребность Польши – 480 тысяч украинцев, в Финляндии ждали в целом 14 тысяч людей.
В понедельник 4-го мая украинский вице-премьер Пристайко встретился с послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне, и после встречи в эксклюзивном комментарии для Новостей Yle заявил, что правительство в первую очередь стремится не допустить вспышки коронавируса связи с трудовой миграцией.
«Путь [в Финляндию] для украинцев должен быть открыт в этом году, – отметил Пристайко. – Мы уже начали координацию совместных усилий с финской властью, чтобы обеспечить возможность сезонного легального трудоустройства с учетом вызовов и угроз, которые коронавирус создал во всем мире».
Окно в Беларусь
Вместе с тем, в Госпогранслужбе Украины сообщили, что, хотя с середины марта из-за карантина и закрыты большинство пунктов пропуска, а также прекращено все регулярное международное пассажирское сообщение, это не означает наглухо закрытые границы.
«Ни законодательство Украины, ни те ограничения, которые действуют на период карантина, никак и ничем не ограничивают выезд наших граждан за пределы государства, – отмечает пресс-секретарь украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. – Если брать статистику, которая у меня есть на данный момент, то на протяжении марта через 19 работающих сейчас пунктов пропуска за границу беспрепятственно выехало около миллиона украинцев».
Отчаявшись ждать прямого чартера, собираются пересекать сухопутную границу Светлана и Евгений Бабенко. Уже на этот четверг они запланировали поездку в Финляндию через Беларусь.
«Мы поедем из Умани до Минска. Перевозчика мы нашли через сарафанное радио, это проверенный маршрут и проверенные хорошие люди. По дороге мы заберем всех, кто также едет в Финляндию, мы с ними уже созвонились и пообщались. Билет до Минска нам обойдется в 80 евро на человека. А из Минска уже полетим самолетом в Хельсинки», – делится планами Светлана.
Тем временем, весна не ждет. Свято место пусто не бывает – на финские фермы метят уже индийцы. По данным, поступившим с нескольких ферм, индийские посредники выходят на финнов, предлагая рабочие руки за 4 евро за час.
Самим финским фермерам сейчас непросто: сперва их обвиняли в том, что они ждут иностранную рабочую силу в то время, когда тысячи финнов страдают от безработицы. Поэтому большинство вакансий все же пытаются закрыть соотечественниками. Так, на ферме «Юхмо», куда едут Светлана и Евгений Бабенко, 85% работников – это финны.
Согласно только что полученной информации, Финляндия и Украина пришли к согласию в вопросе сезонных работников.
В министерстве сельского и лесного хозяйства сообщили, что на время летнего сезона Финляндия нуждается в 4000 работниках, из которых квота на иностранцев составляет 1500 человек. Правительство Украины заверило, что чартерные полеты для доставки работников в Финляндию снова будут организованы. Финская сторона, в свою очередь, заявила, что украинцам гарантируют точно такие же права по здравоохранению, как и финнам. Финская сторона также гарантирует, как минимум, трехмесячную занятость украинцам.