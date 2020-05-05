Украинские сборщики ягод о работе в Финляндии: иногда мы тут за три месяца зарабатываем больше, чем дома за год

В эти дни около тысячи украинцев должны были приехать в Финляндию на весенне-полевые работы. Однако специальные чартеры с Украины начали отменять один за другим, а потом вся работа за границей и вовсе оказалась для украинцев под вопросом. Пока кабинет министров Украины проводит переговоры относительно своих граждан, самые расторопные уже нашли пути, как обойтись и без чартеров.

«Мы сидим на чемоданах и постоянно проверяем ленту новостей»

Светлана Бабенко и ее муж Евгений живут в городе Белая Церковь Киевской области. Они приезжают в Финляндию на работу каждую весну уже пять лет. Еще 27 апреля они должны были улететь из Киева специальным чартерным рейсом: их ждут на ягодной ферме «Юхмо», принадлежащей Сеппо и Йоханне Матилайнен в Туусула. Однако семье Бабенко до сих пор так и не удалось покинуть Украину.

«Мы почувствовали неладное, когда один рейс отменили, затем другой, потом статьи эти пошли, что нас вообще не выпустят никого в этом году, – делится Светлана с русскоязычной службой Yle. – Было очень неприятно. Мы же очень нужны нашим фермерам, они на нас рассчитывают. Ферма подавала запрос на 5 работников из Украины, но разрешили принять только двоих, и вот выбрали нас».

На ферме «Юхмо» паре обычно выделяют бесплатно комнату в небольшом домике, на территории есть общая кухня и сауна. Рабочий сезон длится три месяца. Сначала идет посадка и прополка на поле, за эту работу оплата почасовая: чуть больше 8 евро в час. За один рабочий день получается 65-70 евро. Когда начинается сбор клубники, работникам уже платят только за вес собранной ягоды, цена на которую колеблется: в начале сезона это может быть 1,10 евро за килограмм, в конце сезона 90 центов. В среднем платят около 1 евро. На сборе ягоды Светлана с Евгением ставят рекорды.

«Каждый из нас в день обычно собирает 100 килограммов. Мало кто на ферме может собрать так много, – говорит Светлана. – Может быть, у украинцев так сильна мотивация к работе именно из-за заработка. Может, нам не хватает именно финансовой стороны. Иногда мы тут зарабатываем за три месяца больше, чем дома за год».

У себя в Белой Церкви Светлана, педагог по специальности, работает мастером по пошиву вечерних платьев. Ее зарплата в лучшем случае составляет 300-400 евро в месяц, поэтому от 3 до 5 тысяч евро за сезон в Финляндии для нее большие деньги.