Tallink возобновляет продажу билетов пассажирам на финском направлении

В соответствии с решением правительства Финляндии от 4 мая 2020 года разрешить пассажирские перевозки по морю в Финляндию для деловых поездок и неизбежных рейсов с 14 мая 2020 года, Tallink Grupp возобновит продажу билетов пассажирам в Финляндию во вторник, 5 мая 2020 года.

Продажа билетов на рейсы из Финляндии открыта как и прежде.

В изменившейся ситуации Tallink Grupp также с пятницы 15 мая 2020 года отправит на маршрут Таллинн-Хельсинки второе судно Star, которое находится в порту Хельсинки с середины апреля.

В мае Star будет работать по нижеследующему графику:

Megastar продолжит работу на маршруте по обычному графику.

Пассажирские перевозки в Финляндию были приостановлены по просьбе финских властей с 11 апреля 2020 года, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В связи с замедлением распространения вируса и некоторым улучшением пандемической ситуации правительство Финляндии на вчерашнем заседании решило восстановить пассажирские перевозки для граждан Шенгенской зоны, которым необходимо выехать в Финляндию по трудовому договору или по другим неизбежным причинам.

Контроль на финской границе будет продолжаться в течение неопределенного периода времени после 14 мая, и власти Финляндии разработают более конкретные инструкции в ближайшие дни, чтобы уточнить условия и требования для пересечения границы. В настоящее время туристические поездки в Финляндию по-прежнему запрещены, и правительство Финляндии примет отдельные решения в будущем по мере улучшения ситуации с пандемией.

«Мы благодарим правительство Финской Республики за принятие этого важного решения, которое позволит многим эстонцам, работающим в Финляндии, вернуться в свои семьи и работать. Ясно, что по мере улучшения ситуации нам нужно начать двигаться к перезапуску экономики и трудовой жизни, а в современном мире, где наши экономики так тесно переплетены с экономикой наших соседей, постепенное ослабление ограничений на передвижение является важной частью этого перезапуска", - прокомментировал частичное возобновление судоходного сообщения председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

По словам Ныгене, суда готовы к безопасному постепенному восстановлению движения, и в последние недели велась работа в тесном сотрудничестве с различными ведомствами.

«На судах, которые мы эксплуатируем сегодня, еще до кризиса был принят ряд мер безопасности, и в ближайшем будущем мы еще более усилим эти меры в соответствии с соглашениями с властями и портами-партнерами», - добавил Ныгене.

Наиболее важные меры безопасности, применяемые на судах Tallink и в Таллиннском порту:

Суда и терминалы должны быть оборудованы дезинфицирующими средствами для соблюдения гигиенических требований в общественных местах.

Cуда и терминалы чаще очищаются и дезинфицируются.

На все пассажирские суда билеты, по крайней мере, в следующем месяце, будут продаваться, только объеме половины пассажировместимости судна, чтобы обеспечить перемещение пассажиров на борту и возможность поддерживать надлежащую двухметровую дистанцию.

Чтобы рассеять скопление пассажиров в терминалах, портовых галереях и на судах, на стенах и полу нарисованы/приклеены соответствующие знаки и маркировка.

Введены ограничения на количество посетителей в судовых магазинах и местах общественного питания.

Обслуживающий персонал (кухня и зоны общественного питания) наносит маски для лица на первом этапе работы.