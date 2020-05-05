Вт, 5.05.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб

Полиция ищет свидетелей драки

Полицейская машина. Иллюстративно фото.

ФОТО: Elmo Riig

Йыхвиское отделение полиции ищет людей, которые 1 мая между 23 часами вечера и полночью видели драку на Пуру-теэ в Ахтме.

1 мая в 23.50 полиция получила вызов в Ахтмескую часть города Кохтла-Ярве, где в результате драки пострадал 20-летний молодой человек.

Просим свидетелей драки связаться с полицией по телефону 3372239 или по адресу электронной почты kairi.nerot@politsei.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ