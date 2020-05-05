Полиция ищет свидетелей драки

Rus.Postimees.ee112Полиция ищет свидетелей драки 5 мая 2020, 16:31Полиция ищет свидетелей дракиrus.postimees.eeПолицейская машина. Иллюстративно фото.ФОТО: Elmo RiigЙыхвиское отделение полиции ищет людей, которые 1 мая между 23 часами вечера и полночью видели драку на Пуру-теэ в Ахтме.1 мая в 23.50 полиция получила вызов в Ахтмескую часть города Кохтла-Ярве, где в результате драки пострадал 20-летний молодой человек.Просим свидетелей драки связаться с полицией по телефону 3372239 или по адресу электронной почты kairi.nerot@politsei.ee. ахтмедракасвидетели