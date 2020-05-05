Италия. Фото иллюстративное. ФОТО: Flavio Lo Scalzo/REUTERS

Карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, сильно ударил по итальянскому бизнесу. Кафе, рестораны, булочные и мясные лавки закрыты, их хозяева становятся банкротами. Помощь им предлагают местные мафиози. Но не задаром.

Брат одного из боссов "Коза ностра" на Сицилии развозит бесплатную еду в бедном районе Палермо.

"Я это делаю, потому что люди звонят мне и плачут, что им нечем кормить детей", - говорит он.

"Одна молодая женщина звонит каждый день. У нее пятеро детей, и она не знает, как их прокормить".

По его словам, если быть мафиози означает помогать людям, то он гордится, что его так называют.

Обаятельный спаситель

"Я делал ровно то же самое", - говорит Гаспаре Мутоло, бывший член сицилийской мафии, который выступал свидетелем на десятках судебных дел, давая показания против своих бывших соратников.

"Я всегда был обаятельным, и люди думали, что я очень щедрый. Мафия хочет заручиться доверием людей, поэтому я тщательно скрывал, чем именно занимаюсь. Но не забывайте - я был преступником, убившим больше 20 человек".

Мутоло дал интервью Би-би-си через соцсети. Он находится в секретном месте, под защитой полиции, и проводит время, занимаясь живописью. На многих его картинах изображено, как щупальца мафии охватывают общество.

Сам Мутоло говорит, что, когда он помогал бедным семьям, их не интересовало, чем именно он занимается в другое время.

"Если ваши дети плачут, потому что дома нет еды, или ваш бизнес вот-вот обанкротится, вас не волнуют последствия того, что вам помогают "плохие люди". В такой момент люди думают лишь о том, как выжить", - говорит он.

"Ты мне, я тебе"

Мафия всегда предлагала продовольственную помощь нуждающимся.

"Цель - заручиться доверием людей и одновременно создать альтернативную государству структуру", - говорит Никола Граттери, главный прокурор в Катанцаро и следователь по делам, связанным с мафией.

Мафии нужна поддержка населения. "В условиях нынешнего кризиса из-за коронавируса это [помощь нуждающимся] будет происходить все чаще", - говорит он.

Но принимать помощь от мафиози чрезвычайно опасно, говорит Энца Рандо из организации, занимающейся борьбой с мафией.

"Мафия никогда ничего не делает из добрых побуждений. Они такого просто не понимают, - говорит она. - В их мире есть лишь один подход - я помогу тебе, ты поможешь мне".

На краю пропасти

Марчелло - хозяин ресторана в Палермо. Ресторан закрыт с марта. "Я просто дожидаюсь, когда кто-нибудь из мафии придет и предложит купить ресторан, - говорит он. - Самому мне его открыть уже не удастся".

По словам Марчелло, все происходит очень просто. Кто-то стучится к вам в дверь и предлагает купить ваш бизнес здесь и сейчас. Можно поторговаться. Затем часть денег переводится на ваш счет в банке, а остальное приносится наличными.

От предложения наличных, не облагаемых налогами, отказаться трудно.

"Сейчас мой бизнес банкротится. Если кто-то предлагает тебе спасательный жилет, выбор прост - можно утонуть со своими идеалами или остаться на плаву", - говорит он.

Обычно мафия не требует ничего взамен сразу. Но рано или поздно расплачиваться придется.

Мафия вернется и потребует что-то взамен за свою помощь, говорит бывший мафиози Мутоло.

Например, по его словам, перед выборами он появлялся на пороге тех, кому помогал, и говорил: "Ciao bella, помнишь меня? Я тебе помогал, когда тебе это было нужно. Сейчас ты нужна мне. Все, что я хочу, это чтобы ты проголосовала за такого-то кандидата".

Подобная практика называется "voto di scambio" - покупка голосов.

"Дешевые" кредиты

Мафии всегда на руку глобальные кризисы, а нынешняя пандемия для них просто мечта.

"У них очень много денег, причем наличными", - говорит Мутоло.

По его словам, по сравнению с государственными службами они оказывают помощь гораздо эффективнее.

Посмотрите на пример Антонио и его жены Франчески. У них мясная лавка в маленьком городке в Апулии, на юге Италии.

Вскоре после начала карантина к ним пришел один из их постоянных клиентов и предложил финансовую помощь.

"Мы посмотрели друг на друга, и у нас сердце замерло: мы сразу поняли, что происходит", - говорит Антонио. Он и его жена отказались от предложения.

Мафия специализируется на дешевых кредитах с низкими процентами.

Но, как говорит Граттери, рано или поздно подобный благотворитель назовет реальную цену своей помощи.

"В этот момент начинается медленная агония. Мафия в таких случаях не хочет зарабатывать - им нужно захватить бизнес, чтобы отмывать через него деньги".

Деваться некуда

С тех пор как в Италии начался локдаун, количество звонков на горячую линию, открытую для жертв кредиторов, возросло на 100%.

"Если правительство Италии будет не в состоянии помочь этим людям, они окажутся в объятиях мафии", - говорит Аттилио Симеоне, сотрудник горячей линии.

Мировую экономику ожидает самый серьезный кризис со времен Великой депрессии 1930-х годов. Аналитики считают, что ВВП Италии упадет на 9,1%, и многие итальянцы окажутся в очень тяжелом положении.

"Это самый благоприятый момент для мафии, - говорит Энца Рандо. - Сейчас нужны срочные меры".

Она и другие специалисты, занимающиеся борьбой с мафией, говорят, что правительству необходимо опередить мафию, предоставляя финансовую помощь как населению, так и бизнесу.

Слишком мало, слишком поздно

Правительство Италии уже заявило, что выделит до 25 тысяч евро пострадавшим предпринимателям. Но Марчелло не намерен просить займ у правительства.

"Я не смогу расплатиться. После карантина все должны будут по-прежнему соблюдать правила социального дистанцирования, а это значит, что у ресторанов будет меньше клиентов и меньше доходов", - говорит он.

По его словам, все знакомые ему хозяева ресторанов тоже так думают, и многие считают, что единственный выход - продать бизнес мафии как можно скорее.

"Я чувствую себя отвратительно, - говорит Марчелло. - Всю жизнь я был против мафии, а сейчас мне придется пойти против моих убеждений".