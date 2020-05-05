Cуровая реальность авиакомпаний: количество пассажиров сократилось более чем на 95%

В апреле Ryanair перевез 40 000 пассажиров против 13,5 миллионов в прошлом году. По крайней мере, в мае и июне пассажиропоток также будет минимален, так как компания объявила, что до июля намерена использовать только 1% своих маршрутов.

В пятницу Ryanair также объявила о планах уволить около 3000 пилотов и бортпроводников, т.е. 15% рабочей силы компании. CNN сообщает, что сокращение заработной платы на 20% и закрытие нескольких баз также могут стать реальностью в ближайшем будущем.

Wizz Air объявила, что в апреле этого года было перевезено 78 389 пассажиров. В прошлом году число за апрель составило 3,3 миллиона. Однако компания надеется, что условия улучшатся уже в этом месяце, поскольку рейсы из лондонского аэропорта Лутон и Вены были вновь открыты с 1 мая.