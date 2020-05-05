Давно пора: как помыть окна быстро и без разводов

Помыть окна несложно, когда знаешь, как правильно это делать. Делимся полезными советами и рассказываем, как избежать разводов.

Что нам понадобится? Губка или щетка с длинной ручкой Мыльный раствор или чистящее средство Два ведра с водой Пульверизатор Кусок чистой ткани, или микрофибра Полотенце или ткань, чтобы застелить пол

Когда начинать?

Посмотрите прогноз погоды и выберите теплый пасмурный день без осадков. Начинайте работу рано утром или ближе к вечеру, когда солнце не светит прямо в окна. При ярком свете вы можете пропустить некоторые пятна, да и вода будет высыхать слишком быстро и оставит на стекле разводы.

Также обратите внимание, чтобы на улице не было сильного ветра. И если вы планируете мыть окна на кухне, постарайтесь ничего не готовить в это время — стекла могут запотеть, и отмыть их будет сложно.

Подготовьте все необходимое

Застелите пол тканью, чтобы ничего не испачкать. Затем налейте в ведра воду. В одно из них добавьте немного чистящего средства, а если вдруг его нет, приготовьте мыльный раствор — он справится не хуже.

Можно смешать одну столовую ложку средства для мытья посуды и четыре стакана воды. Или использовать белый уксус, если у вас больше ничего нет. Затем перелейте раствор в пульверизатор.

Если окна новые и на них есть следы от скотча, для начала займитесь ими. Оттереть следы поможет спирт или пищевая сода, разведенная с водой. Нанесите их на ткань и протрите пятна. И только после этого приступайте к работе.

Протрите рамы

Двигайтесь сверху вниз. Только не используйте абразивные чистящие средства, так как они могут нанести вред уплотнительным резинкам. Будет достаточно чистой воды. Сильные загрязнения можно локально оттереть с помощью мыльного раствора.

Можно ли помыть рамы после стекол? Нет, иначе вам придется начинать все сначала.

А затем — стекла

Начинайте работу с внутренних стекол и затем переходите к внешним. Небольшие окна можно помыть с помощью обычной губки: просто окуните ее в раствор, хорошенько отожмите и протрите поверхность сверху вниз. Помните, что круговые движения обычно оставляют разводы. И не забывайте про углы!

Для мытья больших окон вам пригодится щетка с длинной ручкой — с ее помощью удобно мыть стекла и внутри, и снаружи. После того, как закончите с мыльным раствором, пройдитесь по поверхностям обычной водой.

А если некоторые пятна не оттираются? Нанесите на поверхность немного уксуса из пульверизатора и оставьте на пять минут. Затем протрите губкой или тканью.

Протирайте стекла с внутренней стороны снизу вверх, а с внешней — наоборот, сверху вниз. Если вдруг увидите грязные полосы, сразу поймете, с какой стороны нужно протереть еще раз.

Вытрите стекла насухо

Используйте резиновый скребок на щетке для мытья окон — установите его в левом верхнем углу и ведите вниз, сгоняя воду. Продолжайте, каждый раз устанавливая скребок так, чтобы его левый край чуть заходил на уже очищенный участок. Затем вытрите стекло насухо тканью или тряпкой из микрофибры - она отлично впитывает влагу.