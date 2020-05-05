Вт, 5.05.2020
В Эстонии все время говорят о миллионерах. Мы кредитные миллионеры. В Эстонии капитал очень тонкий. Мы все зависим от кредитов. Айн Хансшмидт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Премьер Литвы считает реальным открытие границ Балтийских стран и Польши

Премьер Литвы считает реальным открытие границ Балтийских стран и Польши

Военные на латвийско-литовской границе.

ФОТО: Edijs Palens/ZUMAPRESS.com

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис считает реальным вновь открыть границы Балтийских стран и Польши.

«Я вижу реальную возможность открытия Балтийского региона, плюс, также есть вероятность, что Польская Республика также могла бы присоединиться», – сказал во вторник в сейме журналистам глава правительства.

По его словам, рассмотреть такую возможность позволяет сходная ситуация с коронавирусом во всех четырех странах.

«Поскольку наша ситуация в трех Балтийских странах и в Польше сходная, сходные средства применяются по управлению кризисом, и действительно это реально. Сегодня мне сложно предлагать правительству принимать решение, если говорить о свободном передвижении в те страны, в которых не применялись подобные меры и где кривая заражений, смертности в разы выше, чем в Литве», – сказал Сквернялис.

По его словам, такую возможность в понедельник он обсуждал с польским премьер-министром Матеушем Моравецким. Литовский премьер утверждает, что реакция Польши на это предложение было положительной. 

Сквернялис надеется, что в среду об открытии границ удастся договориться и с главами правительств Латвии и Эстонии.

«В среду будет виртуальная встреча с коллегами из Латвии и Эстонии, тогда, очевидно, точно будет принято решение относительно наших трех государств», – сказал он.

Литва и другие государства региона в середине марта восстановили пограничный контроль и запретили въезд иностранцам, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ