Премьер Литвы считает реальным открытие границ Балтийских стран и Польши

«Я вижу реальную возможность открытия Балтийского региона, плюс, также есть вероятность, что Польская Республика также могла бы присоединиться», – сказал во вторник в сейме журналистам глава правительства.

По его словам, рассмотреть такую возможность позволяет сходная ситуация с коронавирусом во всех четырех странах.

«Поскольку наша ситуация в трех Балтийских странах и в Польше сходная, сходные средства применяются по управлению кризисом, и действительно это реально. Сегодня мне сложно предлагать правительству принимать решение, если говорить о свободном передвижении в те страны, в которых не применялись подобные меры и где кривая заражений, смертности в разы выше, чем в Литве», – сказал Сквернялис.

По его словам, такую возможность в понедельник он обсуждал с польским премьер-министром Матеушем Моравецким. Литовский премьер утверждает, что реакция Польши на это предложение было положительной.

Сквернялис надеется, что в среду об открытии границ удастся договориться и с главами правительств Латвии и Эстонии.

«В среду будет виртуальная встреча с коллегами из Латвии и Эстонии, тогда, очевидно, точно будет принято решение относительно наших трех государств», – сказал он.