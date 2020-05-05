От холодного тумана до нанотехнологий: как Viru Keskus готовится к открытию

«Мы приветствуем решение правительства разрешить открытие торговых центров. Мы полностью готовы принять клиентов в безопасной среде. Залог - в заботе», - говорит глава Viru Keskus Гертти Когерманн.

По его словам, Viru Keskus как единственный в Эстонии торговый центр с экологическим сертификатом LEED O & M Platinum в настоящее время делает большие инвестиции для обеспечения безопасности своих клиентов. «Мы очень серьезно относимся к безопасности центра и считаем важным, чтобы принятые меры основывались на фактических данных и были более всеобъемлющими, чем установленные требования», - говорит Когерманн.

Он добавляет, что в дополнение к мерам, уже принятым во время чрезвычайного положения, таким как бесконтактные станции дезинфекции рук и улучшенная вентиляция, будут введены совершенно новые решения.

«В качестве важного шага в улучшении качества воздуха в центре и ограничении распространения вирусов мы устанавливаем в наших установках общей вентиляции дезинфикаторы, использующие ультрафиолетовое излучение», - говорит Когерманн. Использование раствора обеспечивает в центре свободный от бактерий и вирусов воздух. Это научно доказанный и сертифицированный метод, сказал Когерманн.

Центр также покрывает поверхности общественных туалетов и лифтов с помощью каталитического нанопокрытия, которое уничтожает 98% самых известных бактерий и вирусов. Также для очистки помещений используется чистка холодным туманом, которая уничтожает наиболее распространенные бактерии и вирусы, . Холодный туман - это воздух, который содержит большое количество мельчайших частиц дезинфицирующего средства, размер которых не превышает 80 микрометров, и, следовательно, значительно более эффективен - средство покрывает поверхность более равномерно и по более широкой области.

В центре Viru установлено более 20 станций для дезинфеции.