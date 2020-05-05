Эстонский стартап приступил к сокращениям

По словам генерального директора Pipedrive Тимо Рейна, решение об увольнении сотрудников было принято с тяжелым сердцем. «Мы как можно дольше откладывали это чрезвычайно болезненное решение. В начале кризиса мы значительно сократили расходы и предложили возможность шестнадцати сотрудникам, у которых была меньшая нагрузка, попробовать себя в другой роли в компании. К сожалению, этих шагов уже недостаточно, чтобы успешно выйти из экономического застоя», - сказал Рейн.

Клиенты Pipedrive - в основном малые и средние предприятия, которые больше всего пострадали от кризиса. «Мы быстро разработали антикризисную программу для клиентов, попавших в беду, но мы знаем, что многим из них очень трудно и с большой вероятностью они не переживут лето. Мы должны подготовиться к тому, что ситуация может стать еще более сложной для клиентов и, следовательно, для Pipedrive», - пояснил Рейн причину увольнений.