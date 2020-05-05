Эстонский стартап приступил к сокращениям

Эстонский стартап Pipedrive сообщил, что был вынужден сократить 14 сотрудников в своих офисах в Таллинне и Тарту из-за пандемии коронавируса. 14 рабочих мест, которые будут сокращены в Эстонии, составляют около половины общего числа ликвидируемых рабочих мест Pipedrive, пишет Postimees.
По словам генерального директора Pipedrive Тимо Рейна, решение об увольнении сотрудников было принято с тяжелым сердцем. «Мы как можно дольше откладывали это чрезвычайно болезненное решение. В начале кризиса мы значительно сократили расходы и предложили возможность шестнадцати сотрудникам, у которых была меньшая нагрузка, попробовать себя в другой роли в компании. К сожалению, этих шагов уже недостаточно, чтобы успешно выйти из экономического застоя», - сказал Рейн.
Клиенты Pipedrive - в основном малые и средние предприятия, которые больше всего пострадали от кризиса. «Мы быстро разработали антикризисную программу для клиентов, попавших в беду, но мы знаем, что многим из них очень трудно и с большой вероятностью они не переживут лето. Мы должны подготовиться к тому, что ситуация может стать еще более сложной для клиентов и, следовательно, для Pipedrive», - пояснил Рейн причину увольнений.
Pipedrive - компания по разработке программного обеспечения для управления продажами, основанная в Эстонии в 2010 году. Компания привлекла инвестиции на сумму 90 миллионов долларов, имеет офисы в Таллинне, Тарту, Лондоне, Лиссабоне, Праге, Риге, Дублине, Нью-Йорке и Флориде.