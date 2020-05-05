С 15 мая образовательные учреждения смогут частично возобновить контактное обучение

По словам министра образования и науки Майлис Репс, предложение, сделанное правительству почти месяц назад, было утверждено. «Ученые одобрили план по постепенному восстановлению контактного обучения начиная с середины мая, - сказала министр Репс. - Глядя на прогнозы, мы можем надеяться и на то, что при определенных условиях могут состояться и выпускные - например, на свежем воздухе, а не только через мониторы. Обязательно нужно будет соблюдать все ограничения и требования по соблюдению дистанции, которые будут действовать на тот момент. Важно не забывать и о цифровых решениях, которые позволят принять участие в мероприятии и родственникам, друзьям и знакомым выпускников. Более точные инструкции мы сможем составить тогда, когда станет понятно, какие ограничения будут действовать в июне. Однако сейчас понятно, что привычные, торжественные выпускные, на которые собирается много людей, в этом году организовать невозможно».