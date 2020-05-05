Вт, 5.05.2020
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  • Полиция: людям все труднее соблюдать правила

Полиция: людям все труднее соблюдать правила

Полиция следит за порядком.

ФОТО: Sander Ilvest

Люди все небрежнее относятся к правилу "2+2", но государство нарушителей чаще штрафовать не стало. При виде полиции жители страны расходятся на два метра, кроме того, стало меньше жалоб, пишет Rus.ERR.

По словам Пыхьяского префекта Кристиана Яани, полиция видит, что людям все труднее соблюдать правило "2+2".

"Об этом свидетельствует и последнее исследование общественного мнения: сознательность в отношении правил по-прежнему высокая, но снизилась готовность этим правилам следовать", – сообщил Яани.

Он отметил, что уменьшилось и число жалоб на нарушение правил: "В начале апреля в сутки по Харьюмаа было около 200 таких сообщений, а в последние дни – примерно 30"

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