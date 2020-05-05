Названы страны, которым ЕС поможет преодолеть последствия пандемии

Послы стран-членов ЕС одобрили предложение Европейской комиссии о предоставлении 3 млрд евро макрофинансовой помощи десяти странам, участвующим в политике расширения и соседства Европейского Союза. Об этом во вторник, 5 мая, сообщила пресс-служба Европейского совета. "Страны, которые являются участниками политики расширения и политики соседства - наши ближайшие партнеры. Сейчас, как никогда, абсолютно необходимо, чтобы мы держались вместе и демонстрировали солидарность в преодолении экономических и социальных последствий этого глобального кризиса", - прокомментировал решение послов ЕС министр финансов Хорватии Здравко Марич, которая в настоящее время председательствует в Евросовете, передает Deutsche Welle.