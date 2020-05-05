Вопрос читателя: почему в Maxima нельзя продезинфицировать руки?

«В настоящее время в одном магазине вы получаете перчатки, можете продезинфицировать руки, а в другом нет ничего, что могло бы защитить от вируса. В Kanpol нельзя заходить в зал продаж, если вы не продезинфицировали руки», - сказал клиент, посетивший несколько магазинов и оценивший ситуацию.

Как сообщила руководитель по коммуникациям Maxima Eesti Регина Сальму, в пярнуской Maxima XXX в общей сложности восемь мест, где можно продезинфицировать руки и взять защитные перчатки.

«В магазине не должно быть такого, что человек при желании не может продезинфицировать руки и взять перчатки», - сказала Сальму.

По распоряжению руководителя магазина наличие дезинфицирующего средства и перчаток постоянно контролируется. «Сегодня осмотр дозаторов был проведен около трех часов дня, при необходимости их наполняют», - пояснила руководитель по коммуникациям.

Около шести часов вечера после запроса Pärnu Postimees сотрудник магазина проверил дозаторы и прислал фотографии, на которых видно, что средство для дезинфекции и перчатки есть.