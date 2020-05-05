Чрезвычайное сообщение ⟩ Правительство смягчило ряд ограничений в области образования, культуры и спорта

Правительство, принимая решение о послаблениях, основывалось на анализе распространения COVID-19, предоставленным ученым советом. Послабления будут действовать лишь в случае, если чрезвычайные условия снизили риски распространения болезни.

Профессиональный спорт

С 5 мая расширяются возможности тренировок профессиональных спортсменов как в помещении, так и на открытом воздухе. Должны быть предоставлены средства дезинфекции. Точные требования для безопасного проведения тренировок устанавливаются Министерством культуры.

Культура

С 11 мая разрешено посещение музеев и выставочных залов, если там соответствующие особые условия. Также разрешен доступ к зданиям-экспонатам музеев под открытым небом и к экспонатам, находящимся на улице.

Чтобы музеи и выставочные залы могли открывать свои помещения, посетители допускаются группами не более 10 человек. Исключения для семей. Необходимо соблюдать правило 2+2, в заведении должны быть предусмотрены дезинфицирующие средства для рук, а поверхности, к которым часто прикасаются посетители, должны протираться.

Тем, кто находится в группе риска, рекомендуется прикрывать дыхательные пути, передвигаясь по музею или выставочному залу.

В случае интерактивных экспонатов орган власти должен принять меры для обеспечения безопасного использования экспонатов. В качестве альтернативы интерактивные экспонаты можно оставить закрытыми.

Поскольку вирус также может распространяться с загрязненных поверхностей, посетителям не разрешается, например, раздавать листовки. Также не разрешается организовывать творческие мастерские и мастер-классы с инструментами общего пользования.

Министерство культуры в сотрудничестве с учреждениями и Департаментом здоровья подготовило правила поведения, в которых изложены как обязательные минимальные требования, так и дополнительные рекомендации.

Образование

С 15 мая может быть частично восстановлено контактное обучение во всех учебных заведениях: общеобразовательных школах, профессиональных училищах, вузах, учреждениях дополнительного образования, школах по интересам и молодежных центрах.

В период смягчения мер чрезвычайного положения в школьных помещениях могут обучаться группы до 10 человек. Правило групп до 10 человек не распространяется на организацию экзаменов, если экзамены можно проводить в больших помещениях, в которых можно будет размещать на расстоянии друг от друга больше десяти учащихся.

ем, кто содержит учебные заведения, следует обеспечить регулярную дезинфекцию поверхностей и предметов, находящихся в общем употреблении, а также достаточно их проветривать. Важно, чтобы все стороны предпринимали все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19.

Носить защитные маски необязательно. Тем не менее, участникам кружков по интересам, учителям, ученикам и студентам вузов настоятельно рекомендуется носить маску и другие средства индивидуальной защиты.

Обучение вождению

С 5 мая автошколам будет разрешено проводить обучение вождению водителей моторно-транспортных средств, водителей автомобилей и водителей, перевозящих опасные грузы, при условии соблюдения чрезвычайных условий.

В соответствии с чрезвычайными условиями, только учитель и ученик без симптомов COVID-19 могут принять участие в учебной поездке. В машине должно быть дезинфицирующее средство для рук. После каждого урока инструктор по вождению должен очистить поверхности, к которым прикоснулся учащийся.

При желании ученик и учитель могут надевать во время вождения средства индивидуальной защиты, такие как защитная маска или визирь.

Религиозные объединения