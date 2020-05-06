Аркадий Попов: грустно читать и слышать, что Департамент здоровья все сделал неправильно

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов в эфире передачи «Первая студия» (Esimene stuudio) сказал, что на пути к смягчению ограничений Департамент здоровья сыграл большую роль. Также, по его словам, государство готово к возможной второй волне заражений, пишет Postimees.
По словам Попова, имеющийся опыт позволяет говорить о том, что Эстония готова к возможной второй волне распространения вируса, если он полностью не исчезнет летом. «Если в течение 14-15 дней не будет ни одного положительного теста на вирус, можно будет задуматься о переводе EMO на обычный режим работы», - назвал Попов условия, при которых в отделениях экстренной медицины могут снизить уровень готовности.
Рекомендация председателя финансовой комиссии Рийгикогу Айвара Кокка перезагрузить Департамент здоровья огорчила Попова. «По сути, то, где мы сейчас находимся — когда стали возможны послабления и отмена ограничений – я думаю, в этом огромная заслуга Департамента здоровья», - прокомментировал он.