Аркадий Попов: грустно читать и слышать, что Департамент здоровья все сделал неправильно

По словам Попова, имеющийся опыт позволяет говорить о том, что Эстония готова к возможной второй волне распространения вируса, если он полностью не исчезнет летом. «Если в течение 14-15 дней не будет ни одного положительного теста на вирус, можно будет задуматься о переводе EMO на обычный режим работы», - назвал Попов условия, при которых в отделениях экстренной медицины могут снизить уровень готовности.