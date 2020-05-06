Дмитрий Рыбаков: важно, чтобы русскоязычная школа не оставалась в Эстонии подводной лодкой

Дмитрий Рыбаков работает учителем уже 16 лет, в эту профессию он пришел совершенно сознательно, поскольку всегда был ярко выраженным гуманитарием. «Мне всегда на память приходят примеры из жизни друзей и знакомых, которые говорили "в течение жизни мы должны были осуществлять какой-то выбор, находить для себя что-то интересное", а у меня такого не было. Все шло естественным путем: в пятом классе я уже примерно знал, чем хочу заниматься после школы и поэтому каких-то серьезных альтернатив не возникало, хотя одновременно я поступил на три специальности в разные университеты, - вспоминает он. - Но, в конечном итоге, оглядываясь сейчас на свой опыт работы в школе, я прихожу к выводу, что, наверное, какие-то решения осуществляются и помимо твоей воли».

На вопрос, как ему удается сплачивать русскую и эстонскую молодежь, Дмитрий Рыбаков отвечает: «Очень важно, чтобы русскоязычная школа не оставалась в Эстонии подводной лодкой. И сколько бы мы ни говорили о разных возможностях организации учебного процесса, о единой школе, о пресловутом переходе на эстонский язык обучения, все эти схемы и планы показали как свои сильные стороны, так и стороны, над которыми еще надо работать. Поэтому мне всегда казалось, что очень хороший ресурс для того, чтобы наши ребята находили больше связей с тем миром, с которым они живут, это как можно больше контактов с эстонскими сверстниками. Отсюда и разнообразные проекты с эстонскими школами и вообще увеличение взаимного общения».

«В итоге это не только приводит ребят к мыслям о том, что в Эстонии стоит получать высшее образование и это не самая худшая страна, чтобы продолжать здесь жить, но и развивает кругозор, а также дает возможность почувствовать себя более комфортно в жизни. Чем больше таких возможностей в школе использовать, тем лучше», - добавляет педагог.

По словам Дмитрия Рыбакова, серьезным вызовом для учителей гимназий является то, что многим юношам и девушкам, которые в них обучаются, гимназия не нужна.

«С одной стороны, она многим не нужна, потому что они лучше бы себя нашли, если бы после 9-го класса отправились получать какую-нибудь хорошую профессию. С другой стороны, многие настолько талантливые, работоспособные и конкурентоспособные, что в гимназии им в принципе нечего делать. Я бы со спокойной душой перевел многих на факультет какого-нибудь неслабого университета. И для учителя это большое мастерство, когда в классе одновременно собралось 36 человек, каким-то образом организовать учебный процесс так, чтобы урок был полезен и одним, и другим, ведь мы все вместе», - объясняет Дмитрий Рыбаков.