Дмитрий Рыбаков: важно, чтобы русскоязычная школа не оставалась в Эстонии подводной лодкой

Ученики и выпускники называют его учителем от бога, а за инновационный подход к преподаванию и вклад в интеграцию русскоязычной молодежи в эстонское общество он был удостоен такими титулами, как «Учитель года», «Человек миссии года» и «Гражданин Европы». Учитель истории и обществоведения Кесклиннаской русской гимназии и Таллиннской еврейской школы Дмитрий Рыбаков поделился своими мыслями о русскоязычной школе Эстонии, слабых и сильных сторонах нашей образовательной системы и дистанционном обучении во время коронавируса.
Дмитрий Рыбаков работает учителем уже 16 лет, в эту профессию он пришел совершенно сознательно, поскольку всегда был ярко выраженным гуманитарием. «Мне всегда на память приходят примеры из жизни друзей и знакомых, которые говорили "в течение жизни мы должны были осуществлять какой-то выбор, находить для себя что-то интересное", а у меня такого не было. Все шло естественным путем: в пятом классе я уже примерно знал, чем хочу заниматься после школы и поэтому каких-то серьезных альтернатив не возникало, хотя одновременно я поступил на три специальности в разные университеты, - вспоминает он. - Но, в конечном итоге, оглядываясь сейчас на свой опыт работы в школе, я прихожу к выводу, что, наверное, какие-то решения осуществляются и помимо твоей воли».
На вопрос, как ему удается сплачивать русскую и эстонскую молодежь, Дмитрий Рыбаков отвечает: «Очень важно, чтобы русскоязычная школа не оставалась в Эстонии подводной лодкой. И сколько бы мы ни говорили о разных возможностях организации учебного процесса, о единой школе, о пресловутом переходе на эстонский язык обучения, все эти схемы и планы показали как свои сильные стороны, так и стороны, над которыми еще надо работать. Поэтому мне всегда казалось, что очень хороший ресурс для того, чтобы наши ребята находили больше связей с тем миром, с которым они живут, это как можно больше контактов с эстонскими сверстниками. Отсюда и разнообразные проекты с эстонскими школами и вообще увеличение взаимного общения».
«В итоге это не только приводит ребят к мыслям о том, что в Эстонии стоит получать высшее образование и это не самая худшая страна, чтобы продолжать здесь жить, но и развивает кругозор, а также дает возможность почувствовать себя более комфортно в жизни. Чем больше таких возможностей в школе использовать, тем лучше», - добавляет педагог.
По словам Дмитрия Рыбакова, серьезным вызовом для учителей гимназий является то, что многим юношам и девушкам, которые в них обучаются, гимназия не нужна.
«С одной стороны, она многим не нужна, потому что они лучше бы себя нашли, если бы после 9-го класса отправились получать какую-нибудь хорошую профессию. С другой стороны, многие настолько талантливые, работоспособные и конкурентоспособные, что в гимназии им в принципе нечего делать. Я бы со спокойной душой перевел многих на факультет какого-нибудь неслабого университета. И для учителя это большое мастерство, когда в классе одновременно собралось 36 человек, каким-то образом организовать учебный процесс так, чтобы урок был полезен и одним, и другим, ведь мы все вместе», - объясняет Дмитрий Рыбаков.
В марте из-за пандемии коронавируса школам Эстонии пришлось перейти на дистанционное обучение. По наблюдению Дмитрия Рыбакова, в таких необычных условиях ученикам приходилось и приходится больше работать. Учителя оставляют детям более серьезные задания, чем в обычной школьной жизни, а у ребят есть возможность подумать над ними на протяжении достаточного количества времени, например, семи-десяти дней. Качество работ при этом даже возрастает.
«Как бы ни ужасна была эта история, это вода на мельницу учителей истории и литературы тоже - выделю два этих гуманитарных предмета, потому что именно на наших предметах есть возможность говорить о том, что составляет духовную структуру человека. В школе разные предметы позволяют нам узнать человека с разных сторон, но именно история, обществоведение и литература заставляют заглянуть внутрь себя. Не знаю, может быть, вспомнить слова Гёте о том, что все люди чувствуют в своей каждодневной жизни, что за этой жизнью есть что-то, но никто не знает, что. Вот такие кризисные ситуации позволяют нам лишний раз заглянуть в себя, навести порядок на чердаке и выйти из этой ситуации чуть лучше: взять в руки хорошую книжку или посмотреть фильм», - считает Дмитрий Рыбаков.
Несмотря на то, что и учителям, и ученикам и их родителям нелегко, учебный процесс в дистанционном режиме идет без перебоев. «Например, Кесклиннаская русская гимназия десятилетиями внедряет разные формы электронного обучения — это и традиционные проектные дни, и дистанционные дни, которые мы регулярно проводили, поэтому особых проблем было. Мы несколько свысока смотрели на жалобы некоторых других школ, что у них почти неделя ушла на переход на дистанционное обучение. У нас с 16 марта все было тип-топ», - подчеркивает учитель.
Дмитрий Рыбаков признает, что за 16 лет работы энтузиазма у него немного поубавилось. Что же тогда дает силы? «Это, может быть, один из тех немногих видов деятельности, который позволяет нам надеяться на какие-то изменения. Возможность наблюдать то редкое счастье, когда у твоих учеников наблюдается рост или когда в самый неожиданный момент ты получаешь обратную связь от выпускников, - и это дает силы продолжать деятельность», - говорит он.
Дмитрий Рыбаков часто вспоминает свою учительницу, который стала для нее примером. «В ее работе и был тот ключ, почему я выбрал профессию учителя. Ее тоже очень часто спрашивали, что она делает такое особенное, почему дети к ней тянутся. А она отвечала: я не знаю, я просто живу. Этот ответ и мне приходит на ум, когда меня теперь спрашивают, что я в этих условиях школьных делаю. Но я часто ловлю себя на мысли, что то, как я общаюсь с ребятами, то, что мы с ними придумываем и как организуем процесс учебного общения, это все, конечно, идет от моей любимой учительницы», - заключил Дмитрий Рыбаков.
Проект «Наши лучшие учителя» реализован Eesti kodanikumeedia kool MTÜ. Произведено по заказу Таллинна в рамках программы Tallinna Kodurahuprogramm.