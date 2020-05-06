Пособие на реконструкцию многоквартирных домов предоставляется на новых условиях

«В этом году размер пособия на реконструкцию многоквартирных домов вырос на 11 миллионов евро по сравнению с прошлым годом, и благодаря этому пособию помощь получат предположительно около 80 многоквартирных домов, – сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. – С одной стороны, цель применения данной меры заключается в том, чтобы привести здания в порядок и повысить их энергоэффективность, а с другой стороны, мы надеемся, что это поддержит работающие в нашей стране строительные предприятия в ситуации, когда вследствие кризиса им не поступает столько новых заказов, как прежде».

Если раньше получателей пособия выбирали исходя из очередности подачи ходатайств, то в нынешнем туре приема ходатайств ходатаев размещают в очереди согласно рейтингу. При составлении рейтинга за основу берется объем экономии энергии в реконструируемом здании: чем больше разница между нынешним энергопотреблением здания и его проектируемой потребностью в энергии, тем более высокую позицию ходатай занимает в рейтинге.

В случае равных объемов экономии энергии на более высокую позицию в рейтинге помещается то здание, которое имеет бóльшую закрытую нетто-площадь, то есть полезную площадь.

Второе изменение заключается в разделении ходатаев по разным регионам, а основанием для определения суммы пособия для региона являются количество квартирных собственностей и стоимость недвижимости в регионе, то есть большее пособие получат как регионы с большим количеством квартирных собственностей, так и регионы с низкой рыночной стоимостью квартирных собственностей.

Выделены следующие регионы: Северная Эстония (Харьюмаа, включая Таллинн), Западная Эстония (Хийумаа, Ляэнемаа, Пярнумаа и Сааремаа), Центральная Эстония (Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа и Рапламаа), Северо-Восточная Эстония (Ида-Вирумаа) и Южная Эстония (Йыгевамаа, Пылвамаа, Валгамаа, Вильяндимаа, Вырумаа и Тартумаа (включая город Тарту)).

Занимающийся вопросами строительства вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Юри Расс пояснил, что разделение ходатаев по регионам важно для обеспечения более равномерного распределения пособий. «Треть получивших помощь жилых домов находится в Таллинне и треть в Харьюмаа, Тартумаа и городе Тарту. В соответствии с направленностью регионального развития государства, меры, способствующие развитию, следует больше направить именно за пределы крупных центров, и именно благодаря этому обновлению квартирные товарищества сельской местности немного уравняют свою позицию по сравнению с квартирными товариществами больших городов», – сказал он.

Начиная с 2015 года из Фонда сплочения Европейского союза через KredEx получил финансирование 391 многоквартирный дом на общую сумму 119,5 миллиона евро. В прошлом году были совершены выплаты на сумму 30 миллионов евро и была завершена реконструкция 116 многоквартирных домов.

Кроме того, на пособие, предоставляемое через KredEx, государство в рамках пакета кризисной помощи направит еще 73 миллиона евро для оказания поддержки многоквартирным домам и малым жилплощадям. Если получатели пособия на реконструкцию многоквартирных домов из резервного фонда выбираются на основании рейтинга и при подаче ходатайства необходимо предъявить базовый проект реконструкции, то получатели пособия в рамках кризисной помощи выбираются исходя из предварительного проекта и очередности подачи ходатайств, чтобы ускорить поступление помощи в строительный сектор.

Пособие в рамках кризисной помощи поможет также тем квартирным товариществам, находящимся в регионах с низкой стоимостью недвижимости, в зданиях которых необходимо реконструировать отдельные части.