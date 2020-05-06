Климат к 2070 году: жара грозит миллиардам

Уже через 50 лет до 3,5 миллиарда человек могут оказаться в зонах непригодных для жизни погодных условий, если человечество не остановит изменения климата на планете, сократив выбросы СО2. Таков основной вывод исследования "Future of the human climate niche" ("Будущее климатической среды обитания человека"), опубликованного в одном из наиболее авторитетных научных изданий в мире, журнале Национальной академии наук США (PNAS), пишет DW.
Для своего исследования группа авторов - антропологи, экологи и исследователи климатических изменений - использовала базы данных об исторически сложившемся расселении людей на планете и сравнила эти данные с климатическими условиями в этих регионах. Ученые, по их словам, с удивлением обнаружили, что наибольшее число поселений располагается в "довольно узком диапазоне": в областях со среднегодовой температурой от 11 до 15 градусов. Это климатически-географическое распределение ученые назвали "экологической средой обитания человека".
Среда обитания человека сократится, прогнозируют ученые
Однако быстрое глобальное потепление грозит нанести серьезный ущерб среде обитания человека, которая практически не менялась последние 6000 лет, как выяснили ученые. За основу они взяли прогнозы последнего доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), который исходит из того, что глобальная концентрация парниковых газов будет в целом нарастать. Второй основой для расчетов стал один из базовых сценариев будущего развития планеты и динамики роста численности населения (SSP3), составленный международной группой ученых, который также используется IPCC.
Расчеты показали, что общая территория планеты, на которой среднегодовая температуры превысит 29 градусов, к 2070 году увеличится с 0,8 процента до 19 процентов земной суши. 29 градусов по Цельсию - это температурный режим пустыни Сахара.
Проблема заключается в том, что температура повысится не только в практически необитаемой зоне пустынь, но и в густонаселенных районах с самыми высокими темпами рождаемости на планете. Практически необитаемыми могут стать значительные ареалы в Южной Америке, Индии, Африке, Северной Австралии и Юго-Восточной Азии.
Всего в исследовании участвовали ученые из 9 научных центров, в том числе из США, Дании, КНР, Японии и Великобритании. Эксперты на основании данных пришли к выводу, что каждый дополнительный градус среднегодовой температуры на Земле способен оставить примерно миллиард человек без привычных (а точнее, пригодных для жизни) условий существования. Если говорить об отдельных странах, то глобальное потепление только в Индии лишит среды существования миллиард человек, а в Нигерии, Пакистане, Индонезии и Судане не менее 100 миллионов - в каждой из этих стран.
Глобальное потепление - причина миграции и конфликтов
Но жизнь изменится везде: в большинстве регионов со среднегодовой температурой около 13 градусов она может вырасти до 20, это сопоставимо с климатом сейчас в Северной Африке, европейском Средиземноморье и Южном Китае. Для сравнения: сегодня среднегодовые температуры в России колеблются от -23 на Севере до почти 14 градусов в Сочи.
Усилят ли эти климатические процессы глобальную миграцию? Ученые воздерживаются от того, чтобы однозначно это утверждать, ссылаясь на то, что причины миграции разные, хотя и считают именно такой сценарий самым вероятным. Большинство регионов, которым угрожают экстремальные температуры в будущем, относятся к наиболее бедным в мире, и их возможности приспосабливаться к ухудшающимся погодным условиям ограничены, пишут авторы исследования. Так или иначе, последствия будут трагическими, предупреждают она. "Это будет иметь не только опустошительные прямые последствия, но и усложнит борьбу с такими кризисами, как новые пандемии", - предсказывает нидерландский исследователь проблем экологии Мартен Шеффер.
От изменения климата нет вакцины
В прошлом, когда менялся климат, а человечество лишалось оптимальных условий существования, это приводило к конфликтам и массовой миграции, заметил соавтор исследования, археолог Тим Колер из Вашингтонского госуниверситета. Человечеству следует иметь план на случай реализации подобных сценариев в будущем. Ведь уже сегодня миграция усиливает международную напряженность, хотя за пределами страны своего рождения живет "относительно умеренное число - порядка 250 миллионов человек", пишут авторы исследования.
"Коронавирус изменил мир так, как еще несколько месяцев назад это едва ли было возможно представить. Результаты наших исследований показывают, что потепление климата способно привести к похожим процессам", - говорится в заявлении Мартена Шеффера, который руководил проектом группы ученых. Скорость развития климатического кризиса не так заметна, как распространение пандемии, но, в отличие от вируса, на улучшение ситуации в ближайшее время, уверен Шеффер, надеяться не приходится.
Человечество не может представить масштаб грозящих изменений
"Потепление климата изменит температурные условия целых городов и даже стран настолько, что сегодняшние жители пока не могут этого представить", - прокомментировал публикацию профессор географии в Эксетерском университете Нил Адгер, который консультировал авторов исследования. Адгер, которого цитирует газета Washington Post, предсказывает, что повышение температуры приведет к глубокому изменению в мировой экономической географии.
Исследование заметил и немецкий корифей в вопросах глобального потепления, основатель и почетный директор Потсдамского института по исследованию климата Ханс Йоахим Шельнхубер (Hans Joachim Schellnhuber). Шельнхубер, который на протяжении многих лет является советником канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) по вопросам климатических изменений, отметил, что исследование количественно показало "относительно малую, исторически сложившуюся среду обитания человечества" и подкрепило его точку зрения, согласно которой "частью глобальной стратегии по адаптации к изменениям климата должна стать масштабная - управляемая, получающая поддержку - миграция".