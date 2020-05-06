Климат к 2070 году: жара грозит миллиардам

Для своего исследования группа авторов - антропологи, экологи и исследователи климатических изменений - использовала базы данных об исторически сложившемся расселении людей на планете и сравнила эти данные с климатическими условиями в этих регионах. Ученые, по их словам, с удивлением обнаружили, что наибольшее число поселений располагается в "довольно узком диапазоне": в областях со среднегодовой температурой от 11 до 15 градусов. Это климатически-географическое распределение ученые назвали "экологической средой обитания человека".

Среда обитания человека сократится, прогнозируют ученые

Однако быстрое глобальное потепление грозит нанести серьезный ущерб среде обитания человека, которая практически не менялась последние 6000 лет, как выяснили ученые. За основу они взяли прогнозы последнего доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), который исходит из того, что глобальная концентрация парниковых газов будет в целом нарастать. Второй основой для расчетов стал один из базовых сценариев будущего развития планеты и динамики роста численности населения (SSP3), составленный международной группой ученых, который также используется IPCC.

Расчеты показали, что общая территория планеты, на которой среднегодовая температуры превысит 29 градусов, к 2070 году увеличится с 0,8 процента до 19 процентов земной суши. 29 градусов по Цельсию - это температурный режим пустыни Сахара.

Проблема заключается в том, что температура повысится не только в практически необитаемой зоне пустынь, но и в густонаселенных районах с самыми высокими темпами рождаемости на планете. Практически необитаемыми могут стать значительные ареалы в Южной Америке, Индии, Африке, Северной Австралии и Юго-Восточной Азии.

Всего в исследовании участвовали ученые из 9 научных центров, в том числе из США, Дании, КНР, Японии и Великобритании. Эксперты на основании данных пришли к выводу, что каждый дополнительный градус среднегодовой температуры на Земле способен оставить примерно миллиард человек без привычных (а точнее, пригодных для жизни) условий существования. Если говорить об отдельных странах, то глобальное потепление только в Индии лишит среды существования миллиард человек, а в Нигерии, Пакистане, Индонезии и Судане не менее 100 миллионов - в каждой из этих стран.

Глобальное потепление - причина миграции и конфликтов

Но жизнь изменится везде: в большинстве регионов со среднегодовой температурой около 13 градусов она может вырасти до 20, это сопоставимо с климатом сейчас в Северной Африке, европейском Средиземноморье и Южном Китае. Для сравнения: сегодня среднегодовые температуры в России колеблются от -23 на Севере до почти 14 градусов в Сочи.