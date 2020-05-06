Ср, 6.05.2020
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Премьер-министры стран Балтии обсудят открытие границ

Граница Эстонии и Латвии.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

В среду состоится встреча премьер-министров стран Балтии в удаленном режиме, сообщили агентству BNS в бюро премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша. 

Кариньш во вторник сказал, что премьер-министры обсудят вопрос об открытии стран Балтии для движения людей при условии, что будут сохранены известные ограничения, аналогичные во всех трех странах. 

В свою очередь премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис во вторник заявил, что считает реальным вновь открыть границы Балтийских стран и Польши.

"Я вижу реальную возможность открытия Балтийского региона, плюс также есть вероятность, что Польская Республика также могла бы присоединиться", – сказал он.

По его словам, рассмотреть такую возможность позволяет сходная ситуация с коронавирусом во всех четырех странах.

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