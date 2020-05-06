Желающие отказаться от участия в госэкзаменах должны сообщить об этом к 11 мая

Об этом сообщила пресс-служба фонда Innove, отметив, что при желании у всех будет возможность принять участие в дополнительно проводящихся осенью этого года экзаменах.

Как ранее объявило Министерство образования и науки, этой весной участие в государственных выпускных экзаменах является добровольным. Те, кто к 20 января зарегистрировался для участия в госэкзаменах, могут сдать госэкзамены по математике и по эстонскому языку — как родному, так и второму языку.

Госэкзамены стоит сдать тем, кто планирует продолжить обучение по специальности, на которой от абитуриентов требуют результатов госэкзаменов, посоветовали в Innove.

Желающим сдать госэкзамен и подавшим соответствующее заявление ничего дополнительно делать не нужно, поскольку их данные уже включены в инфосистему экзаменов. Innove само проинформирует абитуриентов о времени и месте проведения экзамена, отправив им электронное письмо за семь дней до даты экзамена.

Если учащийся не хочет сдавать этой весной один или несколько госэкзаменов, он должен сообщить о своем желании отменить сдачу экзамена по электронной почте по адресу innove@innove.ee к 11 мая. В электронном письме необходимо указать свои имя и фамилию, персональный код и предмет (предметы), от экзаменов по которым он отказывается.

Госэкзамены для желающих состоятся в конце мая-начале июня и результаты станут известны к 30 июня. Электронные свидетельства о сдаче госэкзаменов будут высланы не позднее 1 июля.

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