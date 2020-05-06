Репс: к привычной форме обучения крупные школы в этом учебном году уже не вернутся

Несмотря на то, что с 15 мая школам Эстонии разрешено частично возобновить контактное обучение, большинство из них до осени к привычной форме работы не вернется, убеждена министр образования и науки Майлис Репс.
"На Хийумаа несколько школ уже сообщили, что они вернутся к обычной форме обучения, но понятно, что в Ида-Вирумаа или Таллинне, где много крупных школ, ситуация отличается", - сказала Репс в прямом эфире утреннего шоу "Кофе+" на ETV+.
По ее словам, очевидно, что в больших школах сейчас невозможно восстановить обычный учебный процесс.
Власти Таллинна ранее заявили, что столичные муниципальные школы до конца этого учебного года продолжат работу в дистанционном формате.
Накануне правительство решило, что начиная с 15 мая можно проводить обучение в помещениях учебных заведений в маленьких группах, до десяти человек с участием одного учителя, а при размещении учащихся следует соблюдать правило "2+2", но в то же время данное ограничение не действует при организации экзаменов, так как экзамены возможно проводить и в больших помещениях, например, актовых или спортивных залах, аудиториях и помещениях для практики, где при соблюдении дистанции может находиться и больше десяти учащихся.