С чем придется столкнуться счастливым покупателям квартиры в новостройке

Расходы подкрались незаметно

В новых многоквартирных домах, как правило, обещаны низкие коммунальные платежи, но часто возникают непредвиденные расходы. Если дом обслуживает управляющая компания, стоит выяснить, какова практика этой компании в прошлом, и могут ли собственники создать квартирное товарищество, пишет City24.

Плохая инфраструктура

Если рядом не ходит общественный транспорт и нет подъездных путей, а магазины и школы находятся далеко от вашего нового дома, прекрасный вид из окна вряд ли вас утешит. Удар по кошельку и трата времени гарантированы.

Стройка продолжается