С чем придется столкнуться счастливым покупателям квартиры в новостройке

Переезд в новую квартиру связан не только с множеством положительных эмоций, но и с неожиданными проблемами и дополнительными расходами, предупреждает Kodustiil.
Расходы подкрались незаметно
В новых многоквартирных домах, как правило, обещаны низкие коммунальные платежи, но часто возникают непредвиденные расходы. Если дом обслуживает управляющая компания, стоит выяснить, какова практика этой компании в прошлом, и могут ли собственники создать квартирное товарищество, пишет City24.
Плохая инфраструктура
Если рядом не ходит общественный транспорт и нет подъездных путей, а магазины и школы находятся далеко от вашего нового дома, прекрасный вид из окна вряд ли вас утешит. Удар по кошельку и трата времени гарантированы.
Стройка продолжается
Цель застройщиков - продать квартиры как можно скорее. Если это по какой-то причине не происходит, то, конечно, по самому черному сценарию, ваши окна могут стать единственными, в которых по вечерам загорается свет. Но это не означает тишины: вам придется смириться, что по дому продолжают сновать строители, маклеры и пришедшие на просмотр заинтересованные покупатели.