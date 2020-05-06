Ср, 6.05.2020
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С чем придется столкнуться счастливым покупателям квартиры в новостройке

Elu uusarenduses võib tihtipeale ootamatult mõruks kujuneda.

ФОТО: Shutterstock

Переезд в новую квартиру связан не только с множеством положительных эмоций, но и с неожиданными проблемами и дополнительными расходами, предупреждает Kodustiil.

Расходы подкрались незаметно

В новых многоквартирных домах, как правило, обещаны низкие коммунальные платежи, но часто возникают непредвиденные расходы. Если дом обслуживает управляющая компания, стоит выяснить, какова практика этой компании в прошлом, и могут ли собственники создать квартирное товарищество, пишет City24.

Плохая инфраструктура

Если рядом не ходит общественный транспорт и нет подъездных путей, а магазины и школы находятся далеко от вашего нового дома, прекрасный вид из окна вряд ли вас утешит. Удар по кошельку и трата времени гарантированы.

Стройка продолжается

Цель застройщиков - продать квартиры как можно скорее. Если это по какой-то причине не происходит, то, конечно, по самому черному сценарию, ваши окна могут стать единственными, в которых по вечерам загорается свет. Но это не означает тишины: вам придется смириться, что по дому продолжают сновать строители, маклеры и пришедшие на просмотр заинтересованные покупатели.  

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