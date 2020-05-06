Защитит ли от коронавируса новая вакцина против туберкулеза?

"Работы, которые ведутся в Ганновере, нацелены на то, чтобы установить, насколько эффективна новая противотуберкулезная вакцина в условиях нынешней пандемии коронавируса", - рассказывает Бош. На первом этапе в общенациональном исследовании участвовали 10 000 медицинских работников из клиник по всей Германии - представители группы, особо подверженной опасности заражения коронавирусом.

"На втором этапе мы планируем изучить эффективность усовершенствованной противотуберкулезной вакцины для людей старше 60 лет, - указывает руководитель научной группы Кристоф Шиндлер. - Основной вопрос заключается в том, сможет ли VPM1002 обеспечить надежную защиту от коронавируса пожилым людям, входящим в особую группу риска". Во второй фазе испытаний примут участие 2000 добровольцев из разных регионов Германии.

VPM1002 как временное решение

Впрочем, даже если результаты тестов докажут эффективность новой противотуберкулезной вакцины в борьбе с COVID-19, ученые не должны прекращать попыток создать специальную вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, уверен Штефан Кауфман. Производить VPM1002 в больших масштабах для успешного лечения COVID-19 можно будет до тех пор, пока не будет найдено новое эффективное средство против этого заболевания.

"Речь идет не о миллионах, а о десятках, даже о сотнях миллионов доз, необходимых в короткое время, - подчеркивает Кауфман. - Это важно еще и потому, что запасы противотуберкулезной вакцины БЦЖ довольно скудны, и ВОЗ всерьез обеспокоена тем, что ее не хватит для вакцинации младенцев в тех странах, где распространен туберкулез".

Производить VPM1002, по всей вероятности, будут в Индии. Новая противотуберкулезная вакцина уже была лицензирована Институтом сыворотки Индии. Этот крупнейший производитель вакцин в мире обладает необходимыми производственными мощностями для изготовления VPM1002.

Говорить об эффективности новой вакцины против SARS-CoV-2 пока рано

Несмотря на обнадеживающий ход исследований по воздействию VPM1002 на SARS-CoV-2, профессор Штефан Кауфман сдержан в своих оценках. "Когда вспыхнула пандемия COVID-19, некоторые ученые сравнивали риск заражения коронавирусом и число заболеваний в странах, где проводилась вакцинация БЦЖ, и в странах, где ее не было. И действительно, некая связь присутствовала", - подтверждает ученый.

Однако же, предупреждает Кауфман, интерпретировать результаты этих исследований нужно с крайней осторожностью, поскольку различия в эпидемиологической ситуации в этих странах могут объясняться не только вакцинацией населения БЦЖ, но и другими факторами. Но повод для проведения исследований, безусловно, есть, полагает профессор.