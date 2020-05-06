Таможенники пресекли ввоз в Эстонию крупной партии контрабандных сигарет

Сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента, из-за чрезвычайного положения работающие на границе вместе с полицией, обнаружили в грузовом отсеке прибывшего из Латвии в Эстонию грузовика картонные коробки без описаний и маркировки. В ходе проверки в 168 коробках было обнаружено 1,68 млн сигарет Winston Blue. Если бы эти сигареты нелегально были проданы в Эстонии, государство не получило бы 240 240 евро акцизного сбора.

Гражданину Латвии 1971 года рождения было предъявлено подозрение в нарушении правил обращения с табачными изделиями, он был арестован.

«В экономически сложные времена всегда увеличивается давление, направленное на оптимизацию налогов и получение более дешевого контрабандного товара, прежде всего, сигарет и алкоголя, - сказал руководитель Ляэнеской службы следственного отдела Налогово-таможенного департамента Пеэтер Пайсуотс. - В трудные времена наш народ, предприятия и государство в целом необходимо защищать, а также препятствовать распространению контрабанды, обеспечивать честную конкуренцию и поступление налогов».

Рекордная находка контрабандных сигарет произошла в начале этого года, когда 30 января сотрудники Ляэнеской службы следственного отдела остановили на шоссе Таллинн-Пярну-Икла прибывший из Латвии грузовик, в котором нашли 7,9 млн контрабандных сигарет. Если бы эти сигареты поступили в продажу, государство не досчиталось бы 1 098 108 евро акцизного сбора.