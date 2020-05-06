Анализ мобильных данных: в начале мая люди устремились за город

Об этом сообщил в пресс-релизе руководитель отдела анализа клиентов и бизнеса Telia Eesti Эрки Погорецки, отметив, что, хотя активность передвижения людей по-прежнему несравнима с обычной ситуацией, прошедшая неделя показала общий рост мобильности населения.

«Особенно заметен рост передвижения между городами и пригородной зоной, что позволяет предположить, что сравнительно теплая погода и более длительные выходные вывели людей из города на природу, на дачи и в сельские районы», – сказал Погорецки.

Если сравнивать передвижения людей в первую субботу мая и апреля (2 мая и 4 апреля), то в начале мая активность передвижения в Эстонии выросла на 15 % по сравнению с апрельской. Приложенный график показывает, что больше всего (более чем на 60 %) выросло движение людей между Нарвой и Нарва-Йыэсуу. Более чем на 30 % выросло движение между городом Тарту и тартуской волостью, в тех же пределах остался рост движения между Пярну и волостью Тори. При этом рост движения между Таллинном и Виймси составил менее двадцати процентов.

Если сравнивать данные о передвижениях в первую неделю мая (неделя 18) и последнюю неделю апреля (неделя 17) в разрезе регионов Эстонии, то видно, что активность передвижения возросла, прежде всего, в Южной Эстонии, то есть, в уездах Пылва, Выру и Валга. Активность передвижения в Ида-Вирумаа осталась более или менее на прежнем уровне, а в остальных уездах снизилась. В то же время, данные о передвижениях показали, что общая активность населения была почти на 30 % ниже чем в период до кризиса.

Для анализа мобильности использовалась платформа Telia Crowd Insights, которая позволяет анализировать общие сгруппированные модели движения, а также изменения в привычках движения на основе анонимных агрегированных данных мобильной сети.

При этом местоположение и модели движения какого-либо конкретного лица не видны и не могут быть идентифицированы, поскольку использовались только анонимные и сгруппированные агрегированные данные и было обеспечено соответствие решения требованиям законов о защите персональных данных.

Платформа Telia Crowd Insight также используется во всех скандинавских странах (например, в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании), где также работает компания Telia.