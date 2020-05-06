В Ласнамяэ в озере утонул мужчина: виной тому алкоголь

Во вторник, 5 мая в 16:39 спасателям поступило сообщение, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения отправился купаться в озеро Тоома, в столичном районе Ласнамяэ, и не вернулся.

Прибывшие на место спасатели вытащили мужчину из воды в том месте, где его видели в последний раз в озере. Скорая помощь доставила его в больницу, где он, к сожалению, умер.

Очень прискорбно, что это очередной случай утопления, в котором свою роль сыграл алкоголь, сообщает пресс-служба Спасательного департамента. Находясь у воды, следует помнить, что алкоголь и плавание несовместимы. Поэтому очень важно следить за своими друзьями и близкими у воды и не пускать их пьяными купаться. Пьяный человек не способен оценить опасность ситуации, поэтому важно, чтобы люди рядом были внимательными и при необходимости вмешались, не позволяя человеку идти в воду пьяным.