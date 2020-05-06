Прямая трансляция: представители Департамента здоровья и министерств расскажут о смягчении ограничений в стране

Сегодня в 12.00 пройдет пресс-конференция, в которой примут участие медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья и старший врач-заведующий центром экстренной медицины PERH доктор Аркадий Попов, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и канцлер Министерства культуры Тарви Ситс.
Темы:
- нынешняя ситуация и тестирование;
- смягчение ограничений в разных сферах деятельности.
Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.
Rus.Postimees.ee будет вести прямую трансляцию.