Ср, 6.05.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб
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  • Прямая трансляция: представители Департамента здоровья и министерств расскажут о смягчении ограничений в стране

Прямая трансляция: представители Департамента здоровья и министерств расскажут о смягчении ограничений в стране

Ülevaate hetkeolukorrast ja tulevastest plaanidest andsid dr Arkadi Popov, dr Karmen Joller ja Taavi aas.

ФОТО: Madis Veltman

Сегодня в 12.00 пройдет пресс-конференция, в которой примут участие медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья и старший врач-заведующий центром экстренной медицины PERH доктор Аркадий Попов, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и канцлер Министерства культуры Тарви Ситс.

Темы:

  • нынешняя ситуация и тестирование;
  • смягчение ограничений в разных сферах деятельности.

Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.

Rus.Postimees.ee будет вести прямую трансляцию.

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