Прямая трансляция: представители Департамента здоровья и министерств расскажут о смягчении ограничений в стране

Сегодня в 12.00 пройдет пресс-конференция, в которой примут участие медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья и старший врач-заведующий центром экстренной медицины PERH доктор Аркадий Попов, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и канцлер Министерства культуры Тарви Ситс.