COVID-19 повисил интерес иностранных предпринимателей к э-резидентству

Об этом BNS сообщил исполнительный директор программы э-резидентства фонда развития предпринимательства EAS Отть Ваттер. По его словам, выяснилось также, что э-резиденты, создавшие в Эстонии предприятие, благодаря эстонским э-услугам могли в ситуации чрезвычайного положения более эффективно руководить своими предприятиями и соответственно смогли лучше справиться с кризисом.

Как отметил Ваттер, участие в исследовании было активным, на вопросы ответили почти 1500 человек, 1100 из которых — э-резиденты, а 400 — еще нет. "Выяснилось, что чрезвычайное положение, которое было провозглашено в разных странах в связи с пандемией коронавируса, повысило интерес к подаче ходатайства о получении статуса э-резидента. Это отметили 48% участников исследования, которые еще не являются э-резидентами", — сказал Ваттер. Он добавил, что исследование подтвердило важную перемену в профиле э-резидентов.

"Программа э-резидентства первой в мире предложила нерезидентам возможность создавать и управлять предприятием удаленно и пользоваться государственными э-услугами. Хотя часть э-резидентов — это по-прежнему фанаты эстонского цифрового общества, мы видим, что быстро увеличивается доля тех э-резидентов, которые подали свое ходатайство с твердым намерением начать предпринимательскую деятельность. Это подтвердили 60% респондентов", — сказал Ваттер.

Э-резиденты, которые еще не создали эстонское предприятие, в качестве основной причины называют то, что они продолжают работать над своим бизнес-планом.

"Ситуация, спровоцированная коронавирусом, оказала огромное влияние на предпринимательство. Экономически сложное время вынуждает предприятия переоценивать свою бизнес-стратегию. Очень разумно, что начинающий предприниматель в изменившихся условиях основательно взвешивает все риски. Бизнес-план, написанный несколько месяцев назад, вполне может оказаться для сегодняшнего дня неактуальным", — сказал Ваттер.

Он добавил, что Эстонии идет на пользу, когда к программе э-резидентства присоединяются именно те зарубежные предприниматели, которые убеждены, что их продукт или сервис готовы к выходу на рынок. "Цель э-резидентства — служить интересам всех жителей Эстонии. Кумулятивный оборот всех созданных э-резидентами эстонских предприятий этой весной превысил миллиард евро, а через доход от уплаченных этими предприятиями налогов программа э-резидентства в прошлом году принесла государству более 15 миллионов евро, которые используются, например, в сфере медицины, образования и социального ухода. К тому же э-резиденты все чаще приобретают услуги у местных предприятий, которые благодаря этому тоже продолжают рост и создают рабочие места в условиях кризиса COVID-19", — описал Ваттер.

Из принявших участие в опросе 1100 э-резидентов фирму в Эстонии создали около 500. Более 20% из них оценили возможное негативного влияния COVID-19 на свое предприятие максимально по десятибалльной шкале. В то же время 300 предпринимателей-э-резидентов в качестве самого ценного момента выделили именно возможность управлять предприятием вне зависимости от местонахождения, что в условиях чрезвычайного положения особенно удобно.

Ваттер отметил, что в предпринимательстве гибкость — явное конкурентное преимущество. Он добавил, что возможность пользоваться эстонскими э-услугами вне зависимости от местонахождения дает предпринимателям-э-резидентам возможность реагировать на быстрые перемены.

"В условиях ограничений, установленных под влиянием всемирной пандемии, предприниматель должен считаться с постоянными переменами в потребностях клиентов, партнеров по сотрудничеству и других важных сторон процесса. Эстонские электронные услуги обеспечивают предприятиям э-резидентов более высокую цифровую устойчивость", — сказал Ваттер.

Исследование показало, что 60% э-резидентов, которые уже создали в Эстонии предприятие, оценивают влияние э-резидентства на свою деятельность в условиях чрезвычайного положения как позитивное. "В большинстве стран мира даже минимальные перемены в бизнесе требуют физического присутствия и продолжительного, полного бюрократии делопроизводства. Э-резидентство же доказало, что помогает зарубежным предпринимателям лучше справляться с последствиями кризиса", — отметил Ваттер.

Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить зарубежным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. Владелец дигитальной ИД-карты э-резидента может ставить дигитальную подпись, входить на порталы и в инфосистемы, которые признают эстонскую ИД-карту. Э-резидентство не предоставляет гражданство, статус налогового резидентства, эстонский вид на жительство или разрешение на въезд в Европейский Союз.