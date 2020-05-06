Шесть страховых случаев дома и в саду, которые вы не могли себе даже представить

Руководитель отдела жилищного страхования ERGO Анника Мялло рекомендует, выбирая страховку, тщательно продумать, хотите вы защитить только недвижимое имущество, или также, к примеру, находящиеся дома и в саду вещи: «Большинство пакетов жилищного страхования включают защиту от пожара, штормов, наводнений, прорыва труб и вандализма. Наиболее широкую защиту можно получить, если также выбрано страхование от всех рисков – оно покрывает все прочие несчастные случаи, которые не исключены напрямую условиями страхования».

Вот шесть ситуаций, с которыми собственники жилья могут столкнуться в теплое время года – наряду с классическими несчастными случаями.

1. Уничтоженные строительными работами декоративные растения

Многие домовладельцы разбивают вокруг жилища красивый сад. Однако, если здание нуждается в непредвиденном ремонте из-за неисправного трубопровода или сорванной крыши, и в результате оказывается уничтожена окружающая дом декоративная растительность, такой случай считается страховым в рамках жилищного страхования и домовладельцу выплачивают возмещение.

2. Ущерб, причиненный саду дикими животными

Живущие рядом с лесом люди иногда оказываются в ситуациях, когда несчастный случай происходит в результате визита дикого животного. К примеру, лось может разрушить забор, медведь разорить улей, а косули - уничтожить соломенную крышу. А барсуки и лисы иногда обустраивают на дачах норы.

3. Неисправности водопровода

Весной дома часто ремонтируют и выполняют различные строительные работы. В результате становится больше случаев, когда строители случайно повреждают находящиеся в стенах водопроводные трубы.

4. Пищевое отравление собаки

Помимо жилища многие хотят застраховать своих питомцев. Страхование домашних животных обеспечивает защиту, если животное заболевает, с ним происходит несчастный случай, оно теряется или – в худшем случае – умирает. Помните, что вы сами всегда можете сделать очень многое, чтобы защитить своего друга. Например, находясь на свежем воздухе, убедитесь, что собака находится на поводке и поводок надежно закреплен. Готовя в саду гриль, следует иметь в виду, что остатки пищи с гриля – не являются подходящим кормом для животных.

5. Улетевшая крыша

Летом учащаются случаи ущерба от штормов. От сильного ветра часто страдают находящиеся во дворе вещи: гриль может опрокинуться и оказаться серьезно поврежден, а сушилка для белья с большой долей вероятности окажется в соседском дворе. Шторма иногда даже срывают с домов крыши, которые в свою очередь могут уничтожить в саду живую изгородь и прочую растительность. В теплое время года определенно стоит убедиться в том, что в саду нет ничего лишнего – отнесите незакрепленные вещи в сарай или в дом. Они могут пострадать не только от штормовой погоды, но и в связи с ростом краж в период кризиса.

6. Поврежденная молнией электропроводка

Летом также имеют место несчастные случаи от ударов молнии – причем, ситуация опаснее, когда удар молнии приходится по электрическим проводам и поджигает их. Это приводит к пожарам.