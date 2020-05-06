Фото ⟩ Невероятно: воздух так очистился, что из Таллинна можно увидеть Хельсинки

Приостановление пассажирского паромного сообщения между Таллинном и Хельсинки сделало воздух в Финском заливе таким чистым, что с Таллиннской телебашни можно сфотографировать панораму Хельсинки. Postimees показал, как это выглядит в ясный полдень.
Ведущий специалист отдела управления данными Агентства по охране окружающей среды Эло Мандель сказала, что более редкое движение паромов, безусловно, уменьшило загрязнение воздуха, но трудно точно определить, насколько именно, поскольку в Эстонии нет станций мониторинга, ориентированных только на судоходство. Главный специалист отдела моделей прогнозирования Агентства по охране окружающей среды Екатерина Служеникина добавила, что в прозрачности воздуха очень важную роль играет погода и что загрязнение воздуха быстрее рассеивается при сильных ветрах.
Спутниковая программа дистанционного зондирования Европейского космического агентства «Коперник» показывает, что над Финским заливом и Эстонией во второй половине апреля в сравнении с мартом значительно уменьшилась концентрация мелких и ультрамелких частиц PM2,5 и PM10.
По словам директора Таллиннской телебашни Юри Крийсеманна, до сих пор с телебашни без спецоборудования были видны финские острова.