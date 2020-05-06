Фото ⟩ Невероятно: воздух так очистился, что из Таллинна можно увидеть Хельсинки

Ведущий специалист отдела управления данными Агентства по охране окружающей среды Эло Мандель сказала, что более редкое движение паромов, безусловно, уменьшило загрязнение воздуха, но трудно точно определить, насколько именно, поскольку в Эстонии нет станций мониторинга, ориентированных только на судоходство. Главный специалист отдела моделей прогнозирования Агентства по охране окружающей среды Екатерина Служеникина добавила, что в прозрачности воздуха очень важную роль играет погода и что загрязнение воздуха быстрее рассеивается при сильных ветрах.