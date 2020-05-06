Viking Line возобновляет пассажирское сообщение между Эстонией и Финляндией

Об этом сообщил портал новостей Финляндии Yle, отметив, что Viking Line собирается возобновить сообщение на маршрутах из Турку через Аландские острова в Стокгольм, из Хельсинки в Таллинн, и из Мариехамна в Капельшер. Маршрут между Хельсинки и Стокгольмом будет закрыт по меньшей мере до конца мая.

Судоходная компания надеется, что паромное сообщение вернется в нормальное русло еще до пика летнего сезона.